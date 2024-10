Previsioni Meteo Gragnano: il bollettino per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 25 Ottobre a Gragnano indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con una graduale schiarita nel pomeriggio e nella sera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 19°C e i 22,6°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 7,6 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, attorno all’80%, rendendo l’aria leggermente afosa.

Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 88%. Le temperature si attesteranno intorno ai 19,7°C, con una leggera diminuzione man mano che ci si avvicinerà all’alba. La velocità del vento sarà contenuta, attorno ai 2,1 km/h, proveniente da Sud-Sud Est. L’umidità si manterrà alta, attorno all’83%, mentre non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 22,5°C entro mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a 5,9 km/h, sempre da Sud Ovest. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque elevata, attorno al 65%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento delle condizioni meteo, con nubi sparse e una copertura nuvolosa che scenderà al 70%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22,6°C, mentre la velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 7,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 66%, con una probabilità di precipitazioni molto bassa.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con cielo sereno e poche nuvole. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i 20,3°C alle ore 20:00. La velocità del vento sarà molto bassa, attorno ai 1 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 77%. La probabilità di pioggia rimarrà assente, rendendo la serata ideale per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gragnano nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo che si schiarirà ulteriormente. Si prevede un weekend con condizioni meteo favorevoli, ideale per godere delle bellezze locali. La situazione climatica rimarrà sotto osservazione, ma attualmente non si prevedono eventi meteorologici significativi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Gragnano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.7° perc. +19.9° Assenti 2.1 SSE max 3.4 Scirocco 83 % 1025 hPa 3 nubi sparse +19.2° perc. +19.4° Assenti 1.7 NNE max 2.5 Grecale 86 % 1023 hPa 6 cielo coperto +19.2° perc. +19.3° Assenti 3 E max 2.8 Levante 84 % 1023 hPa 9 cielo coperto +21.3° perc. +21.3° Assenti 2.2 SSO max 2.9 Libeccio 71 % 1024 hPa 12 cielo coperto +22.5° perc. +22.5° Assenti 5.9 SO max 4 Libeccio 65 % 1023 hPa 15 nubi sparse +21.7° perc. +21.8° Assenti 5.5 SO max 3.9 Libeccio 69 % 1022 hPa 18 nubi sparse +20.6° perc. +20.7° prob. 9 % 2.7 SO max 2.3 Libeccio 75 % 1022 hPa 21 cielo sereno +20.1° perc. +20.2° prob. 8 % 1.1 SE max 2.6 Scirocco 78 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 17:03

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.