Previsioni Meteo Gragnano: tutti i dettagli per domani mercoledì 16 ottobre

Nella giornata di Mercoledì 16 Ottobre, Gragnano si troverà ad affrontare condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, con una copertura del cielo che si manterrà costante al 100% per gran parte della giornata. Le previsioni del tempo indicano temperature che varieranno da un minimo di 19,8°C nelle prime ore della notte fino a un massimo di 24,1°C intorno a mezzogiorno. La presenza di nuvole sarà accompagnata da una leggera brezza, con velocità del vento che raggiungerà i 9,1 km/h nel tardo pomeriggio.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, ma si trasformerà in un cielo coperto con il passare delle ore. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 20°C, con un’umidità che si attesterà attorno al 72%. La pressione atmosferica rimarrà costante attorno ai 1020 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 24,1°C a mezzogiorno. L’umidità diminuirà leggermente, ma si manterrà comunque su valori elevati, intorno al 53%. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 1,1 km/h e 5 km/h, con direzione prevalentemente da ovest.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, stabilizzandosi attorno ai 23°C. La copertura nuvolosa rimarrà invariata, e non si prevedono precipitazioni. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, con raffiche che potranno raggiungere i 5,1 km/h.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 22°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 64%. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi tra 1 km/h e 9,1 km/h, con direzione variabile.

In conclusione, le previsioni meteo per Gragnano indicano una giornata caratterizzata da un cielo coperto e temperature miti. Nei prossimi giorni, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni atmosferiche, con possibilità di schiarite e temperature in lieve aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.5° perc. +20.5° Assenti 0.6 SE max 3.2 Scirocco 72 % 1020 hPa 3 cielo coperto +20.1° perc. +20.1° Assenti 2.6 ESE max 2.9 Scirocco 73 % 1019 hPa 6 cielo coperto +20.1° perc. +20° Assenti 3.2 ENE max 3.1 Grecale 72 % 1020 hPa 9 cielo coperto +22.6° perc. +22.5° Assenti 3.3 SSE max 4.2 Scirocco 59 % 1020 hPa 12 cielo coperto +24.1° perc. +23.9° Assenti 5 OSO max 3.7 Libeccio 53 % 1019 hPa 15 cielo coperto +23.5° perc. +23.4° Assenti 3.8 OSO max 2.8 Libeccio 56 % 1019 hPa 18 cielo coperto +23.3° perc. +23.2° Assenti 9.1 ENE max 12.2 Grecale 58 % 1018 hPa 21 cielo coperto +22.5° perc. +22.5° Assenti 1 ENE max 1.8 Grecale 63 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:15

