Previsioni Meteo Gragnano: tutti i dettagli per domani mercoledì 2 ottobre

Nella giornata di Mercoledì 2 Ottobre, Gragnano si troverà ad affrontare un clima prevalentemente variabile, con una transizione da condizioni più serene al mattino a un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno gradevoli, oscillando tra +19,3°C e +23°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. La presenza di nuvole sparse e cieli coperti non porterà a precipitazioni significative, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto, soprattutto nelle ore centrali.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai +19,3°C, con nubi sparse e una copertura nuvolosa che si aggirerà attorno al 45%. La brezza leggera proveniente da Sud-Sud Est garantirà un clima piacevole, con umidità che si manterrà intorno al 70%. Con l’avanzare delle ore, si assisterà a un graduale abbassamento delle temperature, che toccheranno i +18,3°C alle prime luci dell’alba.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno fino a raggiungere i +22,5°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori inferiori al 5%. I venti si manterranno leggeri, con una velocità che varierà tra 4,9 km/h e 10,8 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, favorendo una sensazione di maggiore freschezza.

Il pomeriggio porterà un cambiamento significativo, con un aumento della copertura nuvolosa che raggiungerà il 91%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21,4°C, mentre i venti continueranno a soffiare da Sud, mantenendo una leggera intensità. Non si prevedono precipitazioni, ma l’atmosfera potrebbe risultare più umida, con valori di umidità che si avvicineranno al 64%.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteo non subirà grandi variazioni. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 65%, e i venti continueranno a soffiare con una leggera intensità. L’umidità si stabilizzerà attorno al 72%, creando un clima piuttosto fresco e gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gragnano indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno e un progressivo aumento della nuvolosità. Le temperature rimarranno miti, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto, soprattutto al mattino. Nei giorni successivi, si prevede una continuazione di queste condizioni variabili, con temperature simili e possibilità di cieli nuvolosi, ma senza significative precipitazioni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Gragnano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.3° perc. +19.1° Assenti 2.6 SSE max 3.1 Scirocco 70 % 1015 hPa 3 poche nuvole +18.6° perc. +18.5° Assenti 3.8 SE max 3.9 Scirocco 76 % 1013 hPa 6 poche nuvole +18.8° perc. +18.6° Assenti 4.9 ESE max 5.4 Scirocco 75 % 1013 hPa 9 cielo sereno +21.8° perc. +21.6° Assenti 6.4 SSE max 7.8 Scirocco 58 % 1012 hPa 12 poche nuvole +23° perc. +22.7° Assenti 10.8 SSO max 12.3 Libeccio 54 % 1011 hPa 15 cielo coperto +21.7° perc. +21.5° Assenti 9.8 S max 11.1 Ostro 60 % 1010 hPa 18 cielo coperto +21.3° perc. +21.2° Assenti 10 SSE max 12.3 Scirocco 66 % 1010 hPa 21 nubi sparse +21.1° perc. +21.2° Assenti 12.1 SSE max 15 Scirocco 71 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:37

