Previsioni Meteo Gragnano: tutti i dettagli per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 4 Ottobre a Gragnano indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni nuvolose e schiarite, con la possibilità di piogge leggere, soprattutto nelle prime ore del giorno. La temperatura si manterrà su valori miti, oscillando tra 18,5°C e 21°C, mentre il vento soffierà prevalentemente da Ovest, con intensità variabile. La copertura nuvolosa sarà significativa, specialmente durante la notte e la mattina, per poi ridursi nel corso della giornata.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa al 100%. La temperatura si attesterà intorno ai 19,5°C, con una temperatura percepita di 19,6°C. La velocità del vento sarà di 18,9 km/h da Ovest, creando una brezza vivace. La probabilità di precipitazioni sarà di 27%, con un accumulo di 0,27 mm di pioggia.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento parziale delle condizioni meteo, con nubi sparse che copriranno il cielo. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 21°C intorno alle 11:00. Il vento continuerà a soffiare da Ovest, mantenendo una velocità di circa 19,3 km/h. La probabilità di pioggia si ridurrà, ma non sarà completamente assente, con una possibilità di 9% di precipitazioni.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà ancora con nubi sparse, ma le temperature inizieranno a scendere leggermente, attestandosi intorno ai 20,6°C. La copertura nuvolosa si ridurrà al 38%, e il vento si manterrà moderato, con raffiche che raggiungeranno i 26,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che rimarrà bassa.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con cielo sereno e temperature che scenderanno fino a 18,5°C. La calma del vento si farà sentire, con velocità che scenderanno a 3,6 km/h. La probabilità di pioggia sarà molto bassa, attestandosi intorno al 1%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gragnano nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno su valori miti e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, non si escludono occasionali piogge, soprattutto nelle prime ore del giorno. Gli amanti del sole potranno approfittare di un weekend all’insegna del bel tempo, con cieli sereni e temperature gradevoli.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Gragnano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.5° perc. +19.6° 0.27 mm 18.9 O max 25.5 Ponente 84 % 1006 hPa 3 cielo coperto +19.4° perc. +19.2° prob. 34 % 18.2 OSO max 24.6 Libeccio 72 % 1007 hPa 6 nubi sparse +19.2° perc. +18.8° prob. 36 % 17.5 O max 24.8 Ponente 61 % 1009 hPa 9 nubi sparse +20.4° perc. +20° Assenti 16.2 OSO max 21.3 Libeccio 54 % 1010 hPa 12 nubi sparse +20.7° perc. +20.2° prob. 9 % 20.3 O max 23.8 Ponente 55 % 1010 hPa 15 nubi sparse +20.6° perc. +20.1° prob. 9 % 18.8 OSO max 26.5 Libeccio 53 % 1010 hPa 18 nubi sparse +19.7° perc. +19.1° prob. 6 % 11.6 O max 17.7 Ponente 53 % 1011 hPa 21 cielo sereno +19° perc. +18.4° prob. 3 % 3.6 SO max 6.4 Libeccio 55 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 18:34

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.