Previsioni Meteo Gravina di Catania: il bollettino per domani venerdì 4 ottobre

Le previsioni meteo per Gravina di Catania di Venerdì 4 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con piogge leggere al mattino e un miglioramento nel pomeriggio e nella sera. La temperatura si manterrà su valori miti, oscillando tra i 18,6°C e i 25,4°C. La copertura nuvolosa sarà significativa soprattutto nelle prime ore del giorno, mentre nel pomeriggio si assisterà a un parziale diradamento delle nubi.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 23,7°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 16,7 km/h. L’umidità si manterrà elevata, attorno al 70%, e non si prevedono precipitazioni significative.

Nella mattina, il tempo si presenterà instabile con pioggia leggera prevista fino alle ore 12:00. Le temperature si alzeranno gradualmente, raggiungendo i 25,4°C entro mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori che toccheranno il 98%. La velocità del vento sarà più contenuta, intorno ai 4,6 km/h, e l’umidità scenderà progressivamente.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo inizieranno a migliorare. Le nubi si diraderanno e il cielo passerà a cielo coperto e poi a nubi sparse. La temperatura scenderà leggermente, attestandosi intorno ai 22,8°C alle ore 15:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 10,9 km/h, mentre l’umidità continuerà a diminuire.

La sera porterà un netto miglioramento, con un cielo sereno e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, intorno al 60%, rendendo la serata piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gravina di Catania nei prossimi giorni evidenziano un trend di miglioramento. Dopo una giornata di piogge leggere, si prevede un weekend con condizioni più stabili e temperature in aumento. La situazione meteo si stabilizzerà, portando a giornate soleggiate e piacevoli, ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Gravina di Catania

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +23.7° perc. +24° prob. 17 % 9.5 OSO max 15.2 Libeccio 69 % 1008 hPa 4 cielo coperto +23° perc. +23.2° prob. 23 % 5.2 O max 9.6 Ponente 71 % 1008 hPa 7 pioggia leggera +23.4° perc. +23.5° 0.11 mm 2.7 NE max 10 Grecale 68 % 1009 hPa 10 pioggia leggera +24.6° perc. +24.6° 0.42 mm 4.2 E max 16.7 Levante 58 % 1009 hPa 13 pioggia leggera +25.2° perc. +25° 0.16 mm 5.2 E max 18.8 Levante 50 % 1009 hPa 16 cielo coperto +21.9° perc. +21.7° prob. 23 % 9.3 E max 14 Levante 59 % 1010 hPa 19 cielo sereno +19.9° perc. +19.6° Assenti 4.2 NO max 10.7 Maestrale 61 % 1012 hPa 22 cielo sereno +18.9° perc. +18.3° Assenti 7 O max 10.6 Ponente 57 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 18:34

