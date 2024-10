Previsioni Meteo Gravina di Catania: tutti i dettagli per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 30 Ottobre a Gravina di Catania indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, con un picco di circa 22,3°C nel tardo mattino. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 65%, contribuendo a una sensazione di freschezza nelle ore serali.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai 16,9°C. La copertura nuvolosa sarà al 40%, mentre la velocità del vento sarà di circa 3,7 km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno al 65%, garantendo una notte tranquilla e senza precipitazioni.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che salirà rapidamente fino a raggiungere i 22,3°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con valori attorno all’8%. La brezza leggera, con venti che soffieranno da Sud – Sud Est a 5 km/h, renderà l’atmosfera piacevole. L’umidità inizierà a scendere, raggiungendo il 45%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, passando a nubi sparse con un tasso di copertura del 29%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 20,6°C, con venti leggeri che continueranno a soffiare da Sud Est. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi attorno al 55%.

La sera porterà un cambiamento significativo, con il cielo che diventerà coperto. Le temperature scenderanno fino a 17,3°C e la copertura nuvolosa raggiungerà il 100%. I venti si faranno più deboli, con velocità di circa 3,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 67%, creando un’atmosfera fresca e umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Gravina di Catania evidenziano un trend di instabilità con un aumento della nuvolosità e possibilità di piogge leggere. Giovedì e Venerdì si prevede un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori simili, ma con un incremento delle probabilità di precipitazioni. Gli amanti del sole dovranno approfittare della mattinata di Mercoledì, prima che le nubi prendano il sopravvento.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +16.6° perc. +15.9° Assenti 4.1 NO max 4.5 Maestrale 63 % 1023 hPa 5 cielo sereno +16.2° perc. +15.4° Assenti 3.9 NNO max 4.6 Maestrale 60 % 1023 hPa 8 cielo sereno +19.6° perc. +18.8° Assenti 0.9 E max 4.4 Levante 49 % 1023 hPa 11 cielo sereno +21.9° perc. +21.4° Assenti 4.2 SSE max 5.7 Scirocco 46 % 1022 hPa 14 poche nuvole +21.7° perc. +21.2° Assenti 8 SE max 7.1 Scirocco 49 % 1021 hPa 17 nubi sparse +18.7° perc. +18.3° Assenti 4.7 ESE max 9.8 Scirocco 63 % 1022 hPa 20 cielo coperto +17.9° perc. +17.5° Assenti 1.8 ESE max 4.8 Scirocco 66 % 1022 hPa 23 cielo coperto +17.3° perc. +16.9° Assenti 3.5 ONO max 4.5 Maestrale 67 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 17:00

