Previsioni Meteo Gravina di Catania: tutti i dettagli per domani mercoledì 9 ottobre

Le previsioni meteo per Mercoledì 9 Ottobre a Gravina di Catania indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con possibilità di piogge leggere durante le prime ore della notte. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 21°C e i 27°C nel corso della giornata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 17 km/h. L’umidità si presenterà piuttosto elevata, contribuendo a una sensazione di maggiore calore.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura di circa 21,4°C. La probabilità di pioggia sarà del 38%, ma non si registreranno precipitazioni significative. Con il passare delle ore, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con piogge leggere attese tra l’1:00 e le 3:00, portando la temperatura a scendere fino a 19,7°C.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 26,8°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si manterrà alta, con valori che raggiungeranno il 98%. Il vento sarà moderato, proveniente prevalentemente da Ovest-Sud Ovest, con velocità che varieranno tra i 5 km/h e i 10 km/h.

Nel pomeriggio, ci sarà una leggera attenuazione della copertura nuvolosa, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 24-26°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, attorno al 62%. Le condizioni di vento continueranno a essere favorevoli, con raffiche che potranno raggiungere i 17 km/h.

La sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno fino a 21°C. La probabilità di pioggia sarà assente, ma l’umidità si manterrà alta, intorno al 79%. Il vento sarà leggero, con velocità che non supereranno i 6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Gravina di Catania mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di cieli nuvolosi. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle eventuali variazioni delle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a Gravina di Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +20.7° perc. +20.7° 0.2 mm 5.3 NE max 14.2 Grecale 71 % 1016 hPa 4 nubi sparse +19.7° perc. +19.8° prob. 35 % 5 OSO max 9.3 Libeccio 81 % 1014 hPa 7 cielo coperto +21.9° perc. +22° Assenti 9.3 OSO max 15.1 Libeccio 72 % 1014 hPa 10 cielo coperto +25.7° perc. +25.7° Assenti 8.7 OSO max 15.9 Libeccio 53 % 1013 hPa 13 nubi sparse +26.9° perc. +27.2° Assenti 6.4 E max 14.5 Levante 48 % 1012 hPa 16 cielo coperto +23.6° perc. +23.8° Assenti 10.4 E max 14.3 Levante 68 % 1012 hPa 19 cielo coperto +22.1° perc. +22.4° Assenti 4.7 NE max 10.7 Grecale 77 % 1013 hPa 22 cielo coperto +21.2° perc. +21.4° Assenti 4.5 O max 8 Ponente 80 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:26

