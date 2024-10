Previsioni Meteo Gravina di Catania: tutti i dettagli per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Gravina di Catania di Sabato 5 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno durante le ore diurne, con un graduale aumento delle nuvole nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 17,5°C e i 24,5°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 19,4 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 63% in serata, rendendo l’atmosfera leggermente più umida.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura che si aggirerà attorno ai 18,7°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, che porterà a una diminuzione della copertura nuvolosa. La temperatura percepita scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra i 17°C. La velocità del vento sarà contenuta, con direzione prevalentemente occidentale.

Nella mattina, il cielo sarà sereno, favorendo un aumento delle temperature che raggiungeranno i 24,5°C intorno a mezzogiorno. Le condizioni di meteo favorevoli permetteranno di godere di una giornata soleggiata, con un’umidità che si ridurrà fino al 32%. La brezza leggera accompagnerà le ore centrali della giornata, rendendo l’atmosfera piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, ma rimarranno comunque gradevoli, con valori intorno ai 21,3°C alle 16:00. Il cielo continuerà a mantenersi sereno, con una leggera presenza di nuvole. L’umidità aumenterà leggermente, ma non supererà il 62%. La velocità del vento si attesterà intorno ai 12 km/h, rendendo la giornata ancora più confortevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà nuovamente, portando a un aumento della copertura nuvolosa fino al 100%. Le temperature scenderanno fino a 17,5°C in tarda serata, con un’umidità che si stabilizzerà attorno al 66%. Non si prevedono precipitazioni, e il vento rimarrà debole, contribuendo a un’atmosfera tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gravina di Catania nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un’alternanza di sole e nuvole. Domenica e nei giorni successivi, si prevede un clima simile, con possibilità di qualche nube in più, ma senza significative variazioni termiche. Gli amanti del bel tempo potranno quindi approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Gravina di Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.6° perc. +18° Assenti 5.1 O max 8.3 Ponente 57 % 1013 hPa 4 nubi sparse +17.7° perc. +17.1° Assenti 5.3 ONO max 7.9 Maestrale 57 % 1012 hPa 7 cielo sereno +19.8° perc. +19.1° prob. 4 % 4.8 O max 7.6 Ponente 47 % 1013 hPa 10 cielo sereno +23° perc. +22.3° prob. 4 % 2.1 SO max 10.9 Libeccio 39 % 1013 hPa 13 cielo sereno +24.5° perc. +23.8° prob. 8 % 5.2 OSO max 19.4 Libeccio 31 % 1012 hPa 16 cielo sereno +21.3° perc. +20.8° Assenti 11.8 E max 17.1 Levante 50 % 1012 hPa 19 cielo coperto +18.9° perc. +18.5° Assenti 6.8 ENE max 13.2 Grecale 63 % 1013 hPa 22 cielo coperto +17.9° perc. +17.5° Assenti 3.1 O max 7.3 Ponente 66 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 18:32

