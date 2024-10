Previsioni Meteo Gravina in Puglia: il bollettino per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 6 Ottobre a Gravina in Puglia indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, con temperature che si manterranno gradevoli durante tutta la giornata. La copertura nuvolosa aumenterà nel pomeriggio, portando a un possibile passaggio di nubi sparse e qualche pioggia leggera in serata. Le temperature si attesteranno tra i 14,2°C e i 22,4°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con poche nuvole, favorendo un abbassamento delle temperature che si porteranno intorno ai 14,2°C. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 10 km/h, proveniente da Nord Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno all’81%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1012 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che inizieranno a salire, raggiungendo i 15,9°C alle 07:00 e i 20,3°C entro le 10:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con una percentuale che non supererà il 14%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera piacevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di 22,4°C alle 13:00, per poi scendere gradualmente. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 15,8 km/h. Le condizioni di umidità si manterranno attorno al 32%, mentre la pressione atmosferica inizierà a scendere.

La sera porterà un cambiamento significativo, con l’arrivo di pioggia leggera intorno alle 18:00, con una precipitazione stimata di 0,12 mm. Le temperature scenderanno a 15,1°C entro le 23:00, mentre la copertura nuvolosa si attesterà attorno al 34%. La brezza leggera continuerà a soffiare, ma con una diminuzione della velocità del vento.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gravina in Puglia nei prossimi giorni evidenziano un trend di temperature in calo, con un possibile miglioramento delle condizioni meteo a partire da Martedì. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni meteorologiche, in particolare per quanto riguarda le precipitazioni previste in serata.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Gravina in Puglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.8° perc. +13.3° prob. 4 % 9.2 NO max 15.9 Maestrale 81 % 1012 hPa 4 cielo sereno +12.9° perc. +12.4° prob. 4 % 8.1 ONO max 10.9 Maestrale 83 % 1012 hPa 7 cielo sereno +15.9° perc. +15.2° prob. 2 % 9.3 ONO max 12.4 Maestrale 65 % 1013 hPa 10 poche nuvole +20.3° perc. +19.4° Assenti 9.8 ONO max 11.8 Maestrale 39 % 1013 hPa 13 nubi sparse +22.4° perc. +21.6° Assenti 9.9 N max 17.4 Tramontana 32 % 1012 hPa 16 nubi sparse +18.6° perc. +18° Assenti 18.8 NE max 19.2 Grecale 59 % 1013 hPa 19 nubi sparse +16.3° perc. +15.9° prob. 8 % 7.7 ENE max 11.5 Grecale 73 % 1015 hPa 22 nubi sparse +15.5° perc. +15.1° prob. 12 % 4.1 SE max 5.1 Scirocco 76 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 18:23

