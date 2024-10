Previsioni Meteo Gravina in Puglia: il bollettino per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Gravina in Puglia si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante il giorno. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con nubi sparse che si trasformeranno in un cielo coperto nel pomeriggio. Le temperature si attesteranno intorno ai 21°C durante le ore centrali, mentre in serata si assisterà a un graduale abbassamento, con valori che scenderanno fino a 14°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 17,4 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra il 72% e l’84%.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si aggirerà attorno ai 14°C. La copertura nuvolosa sarà al 62%, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a mantenere poche nuvole, con temperature in lieve aumento che raggiungeranno i 21°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, portando a un cielo coperto nel pomeriggio.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 18°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10 km/h, con un’umidità che aumenterà fino al 68%. La situazione non cambierà significativamente nella sera, quando le temperature continueranno a calare, raggiungendo i 15°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, con condizioni di calma e una leggera brezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Gravina in Puglia nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nuvolosità. Domani si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, mentre dopodomani potrebbe esserci un lieve miglioramento con schiarite temporanee. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno quindi soddisfazione in queste condizioni, mentre chi desidera il sole dovrà pazientare ancora qualche giorno.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Gravina in Puglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +13.5° perc. +13.3° Assenti 9.6 NO max 15.9 Maestrale 92 % 1024 hPa 5 poche nuvole +13.1° perc. +12.8° Assenti 8.9 NO max 13 Maestrale 92 % 1024 hPa 8 poche nuvole +17.3° perc. +17° Assenti 12.1 NO max 16.1 Maestrale 70 % 1025 hPa 11 nubi sparse +21.4° perc. +20.8° Assenti 11.2 NNO max 11.5 Maestrale 49 % 1024 hPa 14 cielo coperto +21.4° perc. +20.8° Assenti 11.8 NNO max 11.7 Maestrale 47 % 1023 hPa 17 cielo coperto +17° perc. +16.6° Assenti 7.6 N max 11.8 Tramontana 68 % 1023 hPa 20 cielo coperto +15.2° perc. +14.8° Assenti 8.7 NO max 14 Maestrale 77 % 1024 hPa 23 nubi sparse +13.9° perc. +13.6° Assenti 9.9 NO max 17.4 Maestrale 84 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 16:50

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.