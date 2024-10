Previsioni Meteo Gravina in Puglia: il bollettino per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Sabato 12 Ottobre a Gravina in Puglia si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che varieranno nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con nubi sparse, che lasceranno spazio a cieli sereni nel pomeriggio. Le temperature si attesteranno tra i 14,9°C e i 23,3°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde. La copertura nuvolosa sarà variabile, con un picco di 96% al mattino, per poi ridursi notevolmente nel pomeriggio.

Nella notte, le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai 14,9°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 15,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 69%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1016 hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con temperature che saliranno fino a 17°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 96%, ma già a partire dalle ore successive si assisterà a un graduale miglioramento. La temperatura percepita sarà di circa 16,4°C. La brezza leggera accompagnerà la mattinata, con venti provenienti da Nord Ovest.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano cieli sereni e temperature che toccheranno i 23,3°C. La copertura nuvolosa si ridurrà drasticamente al 14%, permettendo al sole di prevalere. I venti si intensificheranno, raggiungendo velocità di 12,6 km/h e raffiche fino a 15,3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 33%, rendendo l’aria più secca e gradevole.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 15°C. Le nuvole torneranno a farsi vedere, ma senza portare precipitazioni. La brezza leggera continuerà a soffiare, con venti che si faranno più deboli, attorno ai 4 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Gravina in Puglia nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno stabili e un clima prevalentemente sereno. Domani e dopodomani, ci si aspetta un ulteriore innalzamento delle temperature, con cieli sereni e una bassa probabilità di precipitazioni. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Gravina in Puglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +14.5° perc. +13.9° Assenti 9.5 NO max 15.2 Maestrale 72 % 1016 hPa 4 nubi sparse +13.7° perc. +13.1° Assenti 8.1 ONO max 9.3 Maestrale 79 % 1016 hPa 7 cielo coperto +17° perc. +16.4° Assenti 9 NO max 13.4 Maestrale 63 % 1018 hPa 10 nubi sparse +21.8° perc. +21.1° Assenti 10.2 N max 9.5 Tramontana 38 % 1017 hPa 13 poche nuvole +23.3° perc. +22.6° Assenti 12.6 N max 13 Tramontana 33 % 1016 hPa 16 cielo sereno +19.2° perc. +18.6° Assenti 17.4 NE max 23.2 Grecale 54 % 1016 hPa 19 poche nuvole +16.1° perc. +15.5° Assenti 4.3 N max 5.1 Tramontana 69 % 1018 hPa 22 nubi sparse +15.1° perc. +14.6° Assenti 3.8 NNO max 4.5 Maestrale 72 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:14

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.