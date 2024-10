Previsioni Meteo Gravina in Puglia: tutti i dettagli per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 10 Ottobre a Gravina in Puglia indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,3°C. Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo subiranno un cambiamento, portando a un cielo coperto e temperature in aumento fino a raggiungere i 26,9°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno raggiungere i 21,7 km/h. L’umidità si manterrà su livelli moderati, oscillando tra il 26% e il 66%.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse e la temperatura si manterrà attorno ai 17,3°C. Con il passare delle ore, il cielo diventerà sempre più coperto, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100% entro le prime ore del mattino. La velocità del vento si attesterà intorno ai 4,8 km/h, con direzione sud-sud ovest. L’umidità sarà intorno al 66%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 24,9°C già alle 10:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a 12,4 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, portandosi al 33% entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 26,9°C alle 12:00, mantenendosi sopra i 25°C fino alle 15:00. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che potranno arrivare fino a 21,7 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 26%, rendendo l’aria più secca.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi intorno ai 19°C. Il cielo continuerà a essere coperto, mantenendo una copertura nuvolosa del 100%. La velocità del vento si ridurrà, ma rimarrà comunque presente, con valori attorno ai 9,2 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi intorno al 62%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gravina in Puglia nei prossimi giorni suggeriscono un proseguimento di condizioni simili, con cieli prevalentemente coperti e temperature che si manterranno su valori miti. È probabile che nei giorni successivi si verifichino lievi variazioni, ma senza significativi cambiamenti nelle condizioni meteo generali. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo nuvoloso potrebbe persistere anche nei giorni a venire.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.3° perc. +16.8° Assenti 3.2 SSO max 4.2 Libeccio 65 % 1009 hPa 4 nubi sparse +16.1° perc. +15.4° Assenti 4.8 SO max 4.8 Libeccio 64 % 1008 hPa 7 nubi sparse +19.5° perc. +18.9° Assenti 8.2 SSO max 11.9 Libeccio 51 % 1008 hPa 10 cielo coperto +24.9° perc. +24.3° Assenti 12.4 SSO max 16.4 Libeccio 33 % 1008 hPa 13 cielo coperto +26.7° perc. +26.1° Assenti 13.9 SSO max 18.1 Libeccio 27 % 1007 hPa 16 cielo coperto +22.4° perc. +21.8° Assenti 13.3 SSE max 23.6 Scirocco 44 % 1007 hPa 19 cielo coperto +19.6° perc. +19.2° Assenti 9.2 SSE max 18.6 Scirocco 59 % 1007 hPa 22 cielo coperto +19° perc. +18.7° Assenti 5.8 S max 9.8 Ostro 64 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 18:17

