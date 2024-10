Previsioni Meteo Gravina in Puglia: tutti i dettagli per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Gravina in Puglia si presenterà con condizioni meteorologiche prevalentemente nuvolose, con un’attenzione particolare alla copertura nuvolosa che si manterrà alta per gran parte della giornata. Durante la notte, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse e una temperatura di circa 15,6°C, mentre l’umidità si attesterà attorno all’80%. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che saliranno fino a 24,6°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento varierà, raggiungendo punte di 25 km/h nel pomeriggio, mentre l’umidità si manterrà su valori elevati, intorno al 49%.

Durante la mattina, le previsioni meteo indicano un cielo coperto con temperature che si aggireranno tra 16,4°C e 24,6°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 29,8 km/h. L’umidità, in questa fase della giornata, si manterrà attorno al 64%.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica non subirà significative variazioni, con un cielo che rimarrà coperto e temperature che scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 22,3°C. Il vento continuerà a soffiare con intensità, raggiungendo i 33 km/h. L’umidità aumenterà, portandosi al 62%, mentre le precipitazioni rimarranno assenti.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà ancora coperto, con temperature che scenderanno fino a 18,5°C. La velocità del vento si manterrà sostenuta, con raffiche che potranno arrivare fino a 40,6 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà, con l’arrivo di pioggia leggera previsto per le ore notturne, con accumuli minimi di 0,11 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gravina in Puglia nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni nuvolose, con possibilità di piogge leggere. Si prevede che le temperature rimarranno stabili, ma con un aumento dell’umidità che potrebbe rendere l’atmosfera più pesante. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo nuvoloso potrebbe persistere anche nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Gravina in Puglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.6° perc. +15.4° Assenti 10.3 SSE max 19.9 Scirocco 83 % 1018 hPa 4 cielo coperto +15.6° perc. +15.5° Assenti 11.5 SSE max 23.8 Scirocco 88 % 1017 hPa 7 cielo coperto +18.1° perc. +17.9° Assenti 18.5 SSE max 29.8 Scirocco 77 % 1017 hPa 10 cielo coperto +23.7° perc. +23.4° Assenti 23.4 SSE max 25.5 Scirocco 49 % 1016 hPa 13 nubi sparse +24.3° perc. +24.1° Assenti 25 SSE max 26.6 Scirocco 49 % 1014 hPa 16 nubi sparse +20.5° perc. +20.6° Assenti 23.9 SSE max 37 Scirocco 74 % 1014 hPa 19 cielo coperto +18.6° perc. +18.7° Assenti 21.3 SSE max 40.6 Scirocco 84 % 1012 hPa 22 cielo coperto +18.2° perc. +18.4° prob. 3 % 9.9 SSO max 17.9 Libeccio 88 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 18:20

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.