Previsioni Meteo Gravina in Puglia: tutti i dettagli per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 2 Ottobre, Gravina in Puglia si troverà ad affrontare un clima prevalentemente sereno durante le ore diurne, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 16,1°C della notte e i 25,5°C nel primo pomeriggio. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da sud e sud-est, con intensità variabile. L’umidità si presenterà in aumento, specialmente nelle ore serali, raggiungendo il 91%.

Durante la notte, Gravina in Puglia avrà un cielo sereno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 16,1°C. La velocità del vento sarà di circa 7,6 km/h, con una direzione prevalentemente meridionale. L’umidità si manterrà attorno al 65%, creando un’atmosfera fresca e piacevole.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà sereno, favorendo un aumento delle temperature che raggiungeranno i 22,5°C entro le 09:00. I venti si faranno più sostenuti, con velocità che toccheranno i 20,2 km/h intorno alle 10:00. L’umidità scenderà progressivamente, portandosi al 38% alle 12:00, rendendo la giornata particolarmente gradevole.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a essere favorevole, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 25,5°C. Tuttavia, si osserverà un aumento della copertura nuvolosa, passando da poche nuvole a nubi sparse. I venti rimarranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 25,1 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 39%, mantenendo condizioni di comfort.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà ulteriormente, passando a cielo coperto. Le temperature scenderanno fino a 18,3°C alle 21:00, accompagnate da un aumento dell’umidità che toccherà l’86%. I venti si faranno più leggeri, con velocità che si ridurranno a circa 6,8 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Gravina in Puglia indicano una giornata di Mercoledì 2 Ottobre caratterizzata da un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli, con un cambiamento atteso nel corso della sera. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità e un abbassamento delle temperature, rendendo opportuno monitorare le previsioni del tempo per eventuali variazioni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Gravina in Puglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.7° perc. +15.1° Assenti 6.8 S max 9.9 Ostro 68 % 1013 hPa 4 cielo sereno +14.9° perc. +14.3° Assenti 5.6 S max 6.5 Ostro 73 % 1012 hPa 7 cielo sereno +18.5° perc. +18° Assenti 10.3 SSE max 15.3 Scirocco 60 % 1012 hPa 10 cielo sereno +23.9° perc. +23.3° Assenti 20.2 SSE max 21.7 Scirocco 38 % 1011 hPa 13 poche nuvole +25.5° perc. +25.1° Assenti 21.2 SSE max 22.6 Scirocco 39 % 1009 hPa 16 nubi sparse +22.1° perc. +21.9° Assenti 17 SSE max 26 Scirocco 56 % 1009 hPa 19 cielo coperto +19.2° perc. +19.4° Assenti 8.4 SSE max 17.5 Scirocco 86 % 1009 hPa 22 nubi sparse +17.8° perc. +17.8° prob. 1 % 5.4 SSO max 7.7 Libeccio 82 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:30

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.