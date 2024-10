Previsioni Meteo Gravina in Puglia: tutti i dettagli per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Venerdì 4 Ottobre, Gravina in Puglia si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente sereno, con un graduale miglioramento rispetto alle ore notturne. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 21°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 20 km/h da sud, con raffiche che potranno arrivare fino a 40 km/h. Con l’avanzare della mattinata, si prevede una transizione verso un cielo più sereno, con temperature che saliranno fino a 25°C nel primo pomeriggio.

Nel dettaglio, durante la notte, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100% e temperature che varieranno da 21,4°C a 19,1°C. La velocità del vento sarà moderata, con valori che si aggireranno intorno ai 20 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 63%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da nubi sparse a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 24°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento continuerà a mantenersi vivace, con punte di 26 km/h. L’umidità, invece, scenderà fino al 27%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente, con un cielo sereno e temperature che toccheranno i 25°C. La velocità del vento sarà sostenuta, con valori che potranno arrivare fino a 30 km/h. L’umidità si manterrà bassa, favorendo una sensazione di maggiore freschezza.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 14°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. La velocità del vento si attenuerà, scendendo a 4 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Gravina in Puglia indicano una giornata di Venerdì 4 Ottobre caratterizzata da un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un cielo sereno e temperature gradevoli. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori miti e un cielo prevalentemente sereno. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di un fine settimana all’insegna della stabilità meteorologica.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Gravina in Puglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +21.2° perc. +21° prob. 22 % 23.7 S max 42.3 Ostro 61 % 1005 hPa 4 cielo coperto +19.8° perc. +19.7° prob. 27 % 13.3 SSO max 28.2 Libeccio 69 % 1005 hPa 7 cielo coperto +20.6° perc. +20.2° Assenti 14.4 OSO max 20.1 Libeccio 57 % 1008 hPa 10 nubi sparse +24.3° perc. +23.6° Assenti 17.6 OSO max 24.9 Libeccio 31 % 1008 hPa 13 cielo sereno +24.6° perc. +23.9° Assenti 26 O max 26.1 Ponente 27 % 1007 hPa 16 poche nuvole +20.1° perc. +19.2° Assenti 26.3 O max 33.3 Ponente 41 % 1009 hPa 19 cielo sereno +17° perc. +16° Assenti 17.5 O max 34.7 Ponente 51 % 1011 hPa 22 cielo sereno +15.2° perc. +14.4° Assenti 3.2 OSO max 7.4 Libeccio 59 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 18:26

