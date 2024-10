Previsioni Meteo Grosseto: il bollettino per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 13 Ottobre, Grosseto si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una leggera variabilità nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 21,2°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole sparse accompagnerà la giornata, mentre le correnti di vento si presenteranno deboli, favorendo un clima complessivamente gradevole.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 96%. Le temperature si manterranno intorno ai 16,4°C, con una temperatura percepita leggermente inferiore. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 3 e i 5 km/h, proveniente principalmente da nord-est. L’umidità si attesterà attorno al 66%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1020 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a mostrare nubi sparse, con una diminuzione della copertura nuvolosa fino all’80%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 20,2°C entro le ore centrali della giornata. Il vento continuerà a soffiare da ovest-sud-ovest, mantenendosi su valori contenuti, intorno ai 4-8 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, favorendo un clima più secco.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il massimo di 21,2°C, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 60%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con intensità che varierà tra i 7 e i 9 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà su valori accettabili, attorno al 57%.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 17,6°C. Il vento si farà più leggero, mantenendosi sotto i 3 km/h, mentre l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 73%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Grosseto indicano una giornata di Domenica caratterizzata da temperature miti e un cielo prevalentemente nuvoloso. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili e una leggera variabilità nelle condizioni di copertura nuvolosa. Gli amanti del clima temperato troveranno sicuramente soddisfazione in queste giornate autunnali.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Grosseto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.7° perc. +16.1° Assenti 3.3 E max 3.2 Levante 64 % 1019 hPa 4 cielo coperto +15.5° perc. +14.9° Assenti 3.6 E max 3.6 Levante 69 % 1019 hPa 7 nubi sparse +16.9° perc. +16.4° Assenti 2.4 ENE max 2.6 Grecale 65 % 1020 hPa 10 nubi sparse +20.2° perc. +19.8° Assenti 4.2 OSO max 4.4 Libeccio 57 % 1020 hPa 13 nubi sparse +21.2° perc. +20.9° Assenti 8.7 OSO max 9.8 Libeccio 57 % 1019 hPa 16 nubi sparse +19.4° perc. +19.2° Assenti 5.8 OSO max 5.9 Libeccio 67 % 1019 hPa 19 cielo coperto +17.6° perc. +17.3° Assenti 2.3 N max 2.4 Tramontana 73 % 1020 hPa 22 cielo coperto +16.8° perc. +16.5° Assenti 5 NNE max 4.7 Grecale 75 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 18:31

