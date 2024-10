Previsioni Meteo Grosseto: il bollettino per domani mercoledì 23 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 23 Ottobre a Grosseto indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo prevalentemente coperto e piogge diffuse. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. La presenza di nuvole sarà costante, con un’alta percentuale di copertura che raggiungerà il 100%. Le precipitazioni si presenteranno sotto forma di pioggia leggera, con intensità variabile durante le diverse ore del giorno.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 18°C, con un cielo coperto e una leggera brezza proveniente da est-nord-est. La probabilità di precipitazioni sarà moderata, ma non si registreranno eventi significativi. Con l’arrivo della mattina, la situazione non cambierà molto; il cielo rimarrà nuvoloso e si assisterà a piogge leggere, con temperature che si aggireranno attorno ai 20°C. La velocità del vento sarà contenuta, mantenendosi sotto i 7 km/h.

Durante il pomeriggio, le previsioni del tempo evidenzieranno un proseguimento delle piogge, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 18°C. La pioggia si presenterà con intensità leggera, accumulando circa 0.35 mm di precipitazioni. L’umidità rimarrà alta, superando il 90%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni. Le temperature continueranno a scendere, attestandosi intorno ai 17°C. Le piogge moderate si intensificheranno, con accumuli che potranno raggiungere i 3 mm. La direzione del vento rimarrà prevalentemente da nord-nord-est, mantenendo una leggera brezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Grosseto nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni a partire da Giovedì, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, poiché la variabilità climatica potrebbe influenzare le condizioni meteorologiche.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.4° perc. +18.6° prob. 30 % 5 ENE max 5.1 Grecale 85 % 1027 hPa 4 cielo coperto +18° perc. +18° prob. 35 % 6.2 ENE max 5.9 Grecale 85 % 1027 hPa 7 cielo coperto +18.7° perc. +18.7° prob. 33 % 5.8 ENE max 6.6 Grecale 82 % 1027 hPa 10 pioggia leggera +20.6° perc. +20.7° 0.16 mm 3.4 E max 5.9 Levante 76 % 1028 hPa 13 pioggia leggera +19.6° perc. +19.8° 0.37 mm 3 N max 3.9 Tramontana 84 % 1027 hPa 16 pioggia leggera +18.5° perc. +18.8° 0.45 mm 5.7 NE max 7.4 Grecale 93 % 1027 hPa 19 pioggia moderata +17.8° perc. +18.1° 2.38 mm 6.6 NNE max 8.9 Grecale 96 % 1027 hPa 22 pioggia moderata +17.4° perc. +17.8° 3.21 mm 5.7 NE max 7.8 Grecale 97 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:42 e tramonta alle ore 18:16

