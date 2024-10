Previsioni Meteo Grosseto: tutti i dettagli per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Grosseto di Lunedì 28 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante il giorno. La temperatura percepita varierà leggermente rispetto a quella reale, ma rimarrà comunque confortevole. I venti saranno leggeri e prevalentemente orientati da nord-est, con una bassa probabilità di precipitazioni.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,3°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 99%, e l’umidità si manterrà attorno all’84%. La velocità del vento sarà di circa 5,4 km/h, rendendo la brezza leggera. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole, passando a nubi sparse.

Nella mattina, si prevede un cielo con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 22,1°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si attesterà tra il 66% e l’87%, con una leggera diminuzione dell’umidità. I venti continueranno a soffiare da nord-est a una velocità di circa 6 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 10%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà ancora coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 18,7°C verso le ore 17:00. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e l’umidità aumenterà fino al 78%. I venti si manterranno leggeri, con una velocità che varierà tra i 5 e i 6 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative.

La sera porterà un ulteriore diradamento delle nuvole, con un cielo che passerà a poche nuvole. Le temperature si attesteranno intorno ai 17°C, con un’umidità che si manterrà attorno all’80%. I venti continueranno a essere leggeri, rendendo la serata piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Grosseto nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature miti e una predominanza di cielo nuvoloso. Martedì e Mercoledì si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di qualche schiarita. Gli amanti dell’aria aperta potranno approfittare di queste temperature gradevoli, anche se è consigliabile portare con sé un indumento leggero per le ore serali.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +16.6° perc. +16.6° Assenti 5.9 NE max 5.7 Grecale 85 % 1025 hPa 5 nubi sparse +16.2° perc. +16° prob. 6 % 6.3 NE max 6.1 Grecale 85 % 1025 hPa 8 nubi sparse +18.5° perc. +18.4° prob. 8 % 6.5 NE max 7.4 Grecale 75 % 1026 hPa 11 cielo coperto +21.6° perc. +21.4° prob. 4 % 4.6 N max 5.1 Tramontana 60 % 1025 hPa 14 cielo coperto +22° perc. +21.8° Assenti 5.4 O max 6.1 Ponente 60 % 1024 hPa 17 cielo coperto +18.7° perc. +18.6° Assenti 5 ONO max 5.5 Maestrale 78 % 1024 hPa 20 nubi sparse +17.6° perc. +17.5° Assenti 5 NNE max 5.1 Grecale 80 % 1024 hPa 23 poche nuvole +16.9° perc. +16.8° Assenti 5.5 NE max 5.4 Grecale 82 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 17:09

