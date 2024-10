Previsioni Meteo Grottaglie: il bollettino per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 28 Ottobre a Grottaglie indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre nella mattina il cielo si presenterà coperto, con un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno intorno ai 16°C durante la notte e raggiungeranno i 22°C nel pomeriggio. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da direzioni settentrionali.

Nella notte, le condizioni meteorologiche a Grottaglie saranno caratterizzate da nubi sparse con una temperatura di circa 16,4°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 56%, mentre la velocità del vento sarà di 3,2 km/h proveniente da Est-Sud Est. L’umidità sarà alta, attorno all’87%, e non si prevedono precipitazioni.

Proseguendo nella mattina, il cielo diventerà completamente coperto. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 19,1°C alle 8:00 e i 21,2°C alle 10:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 99% intorno alle 9:00. I venti si manterranno leggeri, con una velocità di circa 4-5 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, oscillando tra il 95% e il 98%. I venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo i 10 km/h. L’umidità si attesterà tra il 47% e il 64%, rendendo l’aria piuttosto umida.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 16°C. Il cielo continuerà a rimanere coperto con una copertura nuvolosa del 100%. I venti si manterranno attorno agli 8-10 km/h, provenienti principalmente da Nord-Nord Ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Grottaglie mostrano una tendenza a mantenere condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono significative variazioni, e le condizioni di umidità potrebbero persistere. Pertanto, è consigliabile prepararsi a una settimana caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso e fresco.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Grottaglie

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.2° perc. +16.1° Assenti 3.2 E max 4.5 Levante 87 % 1024 hPa 4 cielo sereno +15.6° perc. +15.5° Assenti 3.7 NE max 4.9 Grecale 88 % 1024 hPa 7 cielo coperto +17.8° perc. +17.6° Assenti 4.3 NNE max 5.7 Grecale 77 % 1025 hPa 10 cielo coperto +21.2° perc. +20.7° Assenti 4.2 NNO max 5.4 Maestrale 52 % 1024 hPa 13 cielo coperto +22.5° perc. +22° Assenti 5.1 N max 8 Tramontana 47 % 1023 hPa 16 cielo coperto +18.6° perc. +18.5° Assenti 10.3 N max 17.3 Tramontana 75 % 1023 hPa 19 cielo coperto +17° perc. +16.9° Assenti 8.5 N max 14.2 Tramontana 83 % 1023 hPa 22 cielo coperto +16.5° perc. +16.4° Assenti 9.9 NNO max 19.9 Maestrale 85 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 16:48

