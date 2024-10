Previsioni Meteo Grottaglie: il bollettino per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Grottaglie si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,5°C. La mattina porterà un leggero miglioramento, con poche nuvole e un incremento della temperatura fino a 22°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con temperature in calo e venti moderati. La sera si presenterà nuovamente con cielo coperto e temperature che scenderanno fino a 16°C.

Nel dettaglio, durante la notte il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 99% e una temperatura di 16,5°C. I venti provenienti da Nord-Nord Ovest soffieranno a una velocità di circa 8,9 km/h, creando una leggera brezza. Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà leggermente, passando a poche nuvole e portando la temperatura a 22°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 10,7 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteo cambierà nuovamente, con un incremento della copertura nuvolosa fino al 76% e una temperatura che scenderà a 19,6°C. I venti diventeranno più intensi, con raffiche che potranno raggiungere i 29,1 km/h. La sera si presenterà con un cielo completamente coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 16°C, con umidità elevata che toccherà l’88%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Grottaglie nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità, con un’alternanza di nuvole e schiarite. Domani, mercoledì, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di piogge. Pertanto, è consigliabile prepararsi a condizioni meteo variabili e portare con sé un ombrello. La situazione meteo rimarrà monitorata, e si raccomanda di prestare attenzione agli aggiornamenti per eventuali cambiamenti significativi.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Grottaglie

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +16.4° perc. +16.4° Assenti 9 NNO max 14.8 Maestrale 92 % 1023 hPa 5 nubi sparse +15.4° perc. +15.4° Assenti 9.5 NNO max 15 Maestrale 90 % 1023 hPa 8 poche nuvole +19.3° perc. +19.1° Assenti 13.7 N max 18.6 Tramontana 70 % 1024 hPa 11 poche nuvole +22° perc. +21.8° Assenti 14.7 N max 16.6 Tramontana 56 % 1023 hPa 14 nubi sparse +21° perc. +20.8° Assenti 18.4 N max 20.7 Tramontana 61 % 1022 hPa 17 cielo coperto +17.6° perc. +17.6° Assenti 15.4 N max 31.6 Tramontana 83 % 1023 hPa 20 cielo coperto +16.8° perc. +16.8° Assenti 10.7 NNO max 21.9 Maestrale 87 % 1023 hPa 23 cielo coperto +16.1° perc. +16.1° Assenti 9.4 NNO max 16.6 Maestrale 90 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:20 e tramonta alle ore 16:47

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.