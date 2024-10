Previsioni Meteo Grottaglie: il bollettino per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Grottaglie di Sabato 26 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da temperature miti e una variabilità della copertura nuvolosa. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 22°C intorno a mezzogiorno, accompagnate da una leggera brezza. Nel pomeriggio, la situazione meteo cambierà leggermente, con l’arrivo di nubi sparse, ma senza precipitazioni significative. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno attorno ai 16°C, con un cielo che si manterrà nuvoloso.

Durante la notte, tra le 00:00 e le 05:00, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con temperature che varieranno da 16,8°C a 15,8°C. La velocità del vento sarà debole, oscillando tra 0,4 km/h e 2,3 km/h, e l’umidità si manterrà attorno al 79%.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo continuerà a essere sereno, con temperature che saliranno progressivamente fino a raggiungere i 22,6°C a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, intorno al 14%, e il vento si farà leggermente più intenso, con velocità che arriveranno fino a 10,8 km/h.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, passando a 40% verso le 17:00. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 17,9°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità attorno al 77%.

Infine, nella sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo si presenterà nuvoloso, con una copertura che raggiungerà il 96% alle 19:00. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 16°C, con una leggera brezza che accompagnerà la serata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Grottaglie nei prossimi giorni indicano un trend di temperature in calo, con un aumento della nuvolosità e possibilità di piogge leggere. Pertanto, si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Grottaglie

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +16.6° perc. +16.4° Assenti 2.2 ESE max 3.3 Scirocco 79 % 1023 hPa 4 cielo sereno +16° perc. +15.8° Assenti 0.6 SE max 1.9 Scirocco 79 % 1023 hPa 7 cielo sereno +18.1° perc. +17.8° Assenti 0.7 SSE max 2.5 Scirocco 70 % 1024 hPa 10 poche nuvole +21.4° perc. +21° Assenti 7.1 SSE max 6.5 Scirocco 54 % 1024 hPa 13 poche nuvole +22.2° perc. +21.8° Assenti 12.4 S max 10.6 Ostro 52 % 1022 hPa 16 nubi sparse +18.6° perc. +18.4° Assenti 8.8 SSO max 11 Libeccio 72 % 1022 hPa 19 cielo coperto +17.4° perc. +17.2° Assenti 4.6 SSO max 6.2 Libeccio 79 % 1023 hPa 22 nubi sparse +16.7° perc. +16.5° Assenti 4.1 S max 5.4 Ostro 80 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:16 e tramonta alle ore 16:50

