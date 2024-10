Previsioni Meteo Grottaglie: il bollettino per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Grottaglie di Venerdì 11 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, mentre nella mattina si assisterà a un parziale miglioramento con l’arrivo di nubi sparse. Nel pomeriggio, si prevede un netto miglioramento con cielo sereno, mentre la sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature varieranno da un minimo di 17,9°C a un massimo di 26,3°C, con venti moderati provenienti principalmente da nord e nord-est.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Grottaglie registrerà un cielo coperto con una temperatura di 21,9°C e una copertura nuvolosa al 100%. La velocità del vento si attesterà intorno ai 9,8 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 18,1 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 73%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1007 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà coperto fino alle 08:00, quando la temperatura salirà a 23,6°C. A partire dalle 09:00, si inizieranno a vedere le prime schiarite, con nubi sparse e una temperatura che raggiungerà i 24,7°C alle 10:00. La velocità del vento si manterrà tra i 6,4 km/h e i 11,1 km/h, con una leggera diminuzione dell’umidità.

Nel pomeriggio, il tempo migliorerà ulteriormente, con cielo sereno e temperature che toccheranno il picco di 26,3°C intorno alle 12:00. Le condizioni di vento saranno più vivaci, con velocità che arriveranno fino a 19,9 km/h. L’umidità scenderà al 39%, rendendo l’aria più secca e gradevole.

Con l’arrivo della sera, a partire dalle 18:00, il cielo tornerà ad essere nuovamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 18,3°C alle 22:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 15,3 km/h, con un aumento dell’umidità che raggiungerà il 72%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Grottaglie indicano una giornata variabile, con un netto miglioramento nel pomeriggio. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge sporadiche. Pertanto, si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Grottaglie

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +21.9° perc. +21.8° Assenti 17.6 O max 42.9 Ponente 67 % 1007 hPa 4 nubi sparse +20.6° perc. +20.3° Assenti 7.7 O max 11.4 Ponente 63 % 1008 hPa 7 cielo coperto +22.3° perc. +22.2° Assenti 7.5 OSO max 19.7 Libeccio 61 % 1010 hPa 10 cielo coperto +24.7° perc. +24.4° Assenti 6.4 NO max 11.1 Maestrale 45 % 1010 hPa 13 cielo sereno +25.8° perc. +25.5° Assenti 13.2 NNE max 17.8 Grecale 39 % 1010 hPa 16 nubi sparse +21.3° perc. +20.9° Assenti 18.5 NNE max 27.6 Grecale 55 % 1012 hPa 19 cielo coperto +19.2° perc. +19° Assenti 16 N max 30.6 Tramontana 67 % 1014 hPa 22 nubi sparse +18.3° perc. +18° Assenti 11.8 N max 26.8 Tramontana 72 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 18:11

