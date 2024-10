Previsioni Meteo Grottaglie: tutti i dettagli per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Grottaglie di Domenica 20 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori relativamente miti. I dati raccolti evidenziano un inizio di giornata con cielo coperto e precipitazioni che si intensificheranno nel corso della giornata, specialmente nelle ore pomeridiane e serali.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai +18,6°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 27,7 km/h, con raffiche che potranno superare i 47 km/h. La probabilità di pioggia sarà presente, sebbene le precipitazioni rimarranno assenti fino alle prime ore del mattino.

Nella mattina, il meteo continuerà a mostrare un cielo coperto. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i +18°C e i +20,6°C. Il vento, proveniente prevalentemente da Sud Est, si presenterà fresco, con velocità che varieranno tra i 22 km/h e i 28,9 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma non si escludono brevi piovaschi.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno fino a +18,7°C. Le condizioni di instabilità aumenteranno, portando a piogge leggere, con accumuli che potranno raggiungere i 0,8 mm. Il vento si manterrà moderato, con velocità che varieranno tra i 17,7 km/h e i 22,9 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’80%, rendendo l’aria piuttosto umida.

La sera porterà un ulteriore incremento delle precipitazioni, con piogge moderate che si intensificheranno. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i +16,5°C. Il vento continuerà a soffiare da Est, con velocità che si manterranno intorno ai 16 km/h. Le precipitazioni potrebbero accumularsi fino a 2,81 mm, rendendo la serata piuttosto umida e piovosa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Grottaglie nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità atmosferica, con piogge che potrebbero continuare anche nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, in particolare per chi ha in programma attività all’aperto. La situazione meteorologica potrebbe migliorare nei giorni a seguire, ma per ora è opportuno prepararsi a una Domenica caratterizzata da pioggia e temperature fresche.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Grottaglie

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.3° perc. +18.2° prob. 27 % 29.5 SE max 50.3 Scirocco 77 % 1018 hPa 4 pioggia leggera +18.4° perc. +18.3° 0.11 mm 28.7 SE max 47.1 Scirocco 79 % 1018 hPa 7 cielo coperto +18.6° perc. +18.4° prob. 36 % 24.3 ESE max 42.3 Scirocco 72 % 1020 hPa 10 cielo coperto +20.6° perc. +20.5° prob. 35 % 28.4 SE max 35.5 Scirocco 67 % 1022 hPa 13 cielo coperto +19.3° perc. +19.3° prob. 10 % 22 SE max 31.5 Scirocco 75 % 1022 hPa 16 cielo coperto +18° perc. +17.9° prob. 38 % 17.7 ESE max 30.2 Scirocco 80 % 1024 hPa 19 pioggia moderata +16.7° perc. +16.9° 2.8 mm 17.2 ESE max 38.7 Scirocco 93 % 1025 hPa 22 pioggia leggera +17.4° perc. +17.5° 0.51 mm 15.7 ESE max 35.8 Scirocco 88 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 17:58

