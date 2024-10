Previsioni Meteo Grottaglie: tutti i dettagli per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Grottaglie di Giovedì 10 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da una predominanza di nubi e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,8°C. Con il passare delle ore, la situazione meteo subirà lievi variazioni, ma le nubi sparse continueranno a dominare il cielo. La temperatura percepita rimarrà simile a quella reale, mentre la velocità del vento si manterrà su valori moderati.

Nella mattina, il cielo si presenterà nuovamente con nubi sparse, e la temperatura salirà fino a raggiungere i 24,7°C intorno alle 10:00. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, oscillando tra il 45% e il 63%, mentre il vento soffierà da sud con intensità variabile. Le condizioni di copertura nuvolosa si attesteranno attorno all’80%, ma non si prevedono precipitazioni significative.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 24,2°C alle 15:00. Il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Anche in questo frangente, il vento continuerà a soffiare da sud, con raffiche che potranno arrivare fino a 25,6 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 75% nel tardo pomeriggio.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, attorno all’85%, e il vento continuerà a soffiare con intensità moderata. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, superando il 90%.

In conclusione, le previsioni meteo per Grottaglie nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli, ma con una predominanza di nubi. Non si prevedono cambiamenti significativi nel breve termine, e le condizioni di umidità potrebbero rendere l’atmosfera piuttosto pesante. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Grottaglie

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +19.5° perc. +19.8° Assenti 4.4 SSO max 5.9 Libeccio 88 % 1009 hPa 4 nubi sparse +18.8° perc. +18.6° Assenti 6.6 OSO max 7.6 Libeccio 71 % 1008 hPa 7 cielo coperto +21.6° perc. +21.2° Assenti 10.7 SSO max 20.1 Libeccio 54 % 1009 hPa 10 nubi sparse +24.7° perc. +24.5° Assenti 18.4 S max 21.5 Ostro 46 % 1009 hPa 13 cielo coperto +26.1° perc. +26.1° Assenti 18.3 S max 19 Ostro 41 % 1008 hPa 16 cielo coperto +22.6° perc. +22.5° Assenti 14.4 S max 25.1 Ostro 61 % 1007 hPa 19 nubi sparse +21° perc. +21.5° Assenti 13.8 S max 30.8 Ostro 91 % 1007 hPa 22 cielo coperto +21.3° perc. +21.9° Assenti 16 SSE max 30.9 Scirocco 91 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 18:13

