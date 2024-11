Previsioni Meteo Grottaglie: tutti i dettagli per il weekend 1 – 3 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 1 Novembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0% e temperature intorno ai 15,7°C. La velocità del vento raggiungerà i 15,4 km/h da Nord-Nord Ovest. La mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno fino a nubi sparse, con temperature che saliranno fino a 21,5°C. Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 95%, con temperature che scenderanno a 19,2°C. Sabato, il cielo sarà parzialmente nuvoloso e le temperature massime toccheranno i 20,8°C. Domenica, il cielo si coprirà ulteriormente, mantenendo temperature attorno ai 19,1°C.

Venerdì 1 Novembre

Nella notte di Venerdì 1 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa pari al 0%. Le temperature si attesteranno attorno ai 15,7°C, con una percezione di 15,5°C. La velocità del vento sarà di circa 15,4 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 33,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’84%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1023 hPa. Queste condizioni favoriranno una serata tranquilla e piacevole.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno fino alle ore 11:00, quando si registreranno nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, partendo da 14,7°C alle 06:00 fino a raggiungere i 21,5°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento varierà tra 12,3 km/h e 14,9 km/h, mantenendosi sempre da Nord. L’umidità si ridurrà progressivamente, passando dall’85% alle 49% entro le ore 12:00.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà maggiormente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 93% alle 13:00 e il 95% alle 14:00. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi sui 21,2°C alle 13:00 e scendendo fino a 19,2°C alle 15:00. La velocità del vento aumenterà, con punte di 16,6 km/h e raffiche fino a 21 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 63%.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 15,3°C alle 20:00, con una leggera diminuzione fino a 14,9°C alle 23:00. La velocità del vento si ridurrà a 9,8 km/h, mentre l’umidità si attesterà attorno all’86%. La pressione atmosferica rimarrà costante a 1023 hPa.

Sabato 2 Novembre

La notte di Sabato 2 Novembre si aprirà con un cielo parzialmente nuvoloso, con una copertura nuvolosa del 76%. Le temperature si manterranno fresche, partendo da 14,7°C a mezzanotte e scendendo leggermente fino a 14,4°C alle 02:00. La velocità del vento sarà di circa 9,5 km/h, con raffiche che raggiungeranno i 15,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’88%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1022 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà nuvoloso con una copertura che varierà dal 69% alle 07:00 al 30% alle 12:00. Le temperature saliranno, raggiungendo un massimo di 20,8°C alle 12:00. La velocità del vento aumenterà, toccando punte di 20,3 km/h alle 12:00. L’umidità si manterrà attorno al 52%, favorendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà, passando a cielo sereno alle 13:00. Le temperature si attesteranno intorno ai 20,5°C alle 13:00 e scenderanno a 16,9°C alle 16:00. La velocità del vento sarà sostenuta, con valori che raggiungeranno i 22,4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 55%, rendendo il clima gradevole.

La sera vedrà un cielo parzialmente nuvoloso, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 16,2°C alle 19:00 e scenderanno a 15,2°C alle 23:00. La velocità del vento rimarrà costante, con punte di 19,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’84%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1021 hPa.

Domenica 3 Novembre

Nella notte di Domenica 3 Novembre, il cielo si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 17%. Le temperature si attesteranno intorno ai 14,8°C a mezzanotte e scenderanno leggermente fino a 14,3°C alle 04:00. La velocità del vento sarà di circa 14,4 km/h, con raffiche che raggiungeranno i 28,2 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’84%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1021 hPa.

Durante la mattina, il cielo si coprirà progressivamente, passando a cielo coperto alle 07:00. Le temperature saliranno fino a 19,1°C alle 09:00. La velocità del vento aumenterà, toccando punte di 27,9 km/h. L’umidità si ridurrà, attestandosi attorno al 65%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19,1°C alle 13:00 e scenderanno a 18,1°C alle 15:00. La velocità del vento sarà sostenuta, con valori che raggiungeranno i 23 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 61%.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 15,6°C alle 20:00 e scenderanno a 14,8°C alle 23:00. La velocità del vento rimarrà costante, con punte di 18,4 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 79%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1023 hPa.

In conclusione, il fine settimana a Grottaglie si preannuncia variabile, con un Venerdì inizialmente sereno che si trasformerà in un Sabato più soleggiato e una Domenica caratterizzata da un cielo coperto. Le temperature si manterranno gradevoli, rendendo possibile godere di attività all’aperto, ma si consiglia di tenere d’occhio le condizioni meteo, soprattutto per Domenica.

