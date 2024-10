Previsioni Meteo Guidonia: tutti i dettagli per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Guidonia si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un significativo aumento delle precipitazioni nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano che la mattina inizierà con temperature gradevoli, ma nel pomeriggio si assisterà a un’intensificazione della pioggia, che potrebbe risultare anche forte. La copertura nuvolosa sarà costante, con un’alta percentuale di umidità che accompagnerà le condizioni atmosferiche.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 17°C, con cielo prevalentemente coperto e una leggera brezza proveniente da est. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà attorno al 75%. Le condizioni rimarranno stabili fino all’alba, quando si inizieranno a notare delle schiarite.

Nella mattina, si registreranno temperature in aumento, raggiungendo i 25°C intorno a mezzogiorno. Il cielo presenterà nubi sparse, con una diminuzione della copertura nuvolosa al 21% alle 07:00. Tuttavia, la probabilità di pioggia rimarrà bassa, con valori intorno all’8%. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 36,4 km/h.

Il pomeriggio porterà un cambiamento significativo. A partire dalle 13:00, si prevede l’arrivo di piogge che inizieranno in modo leggero e si intensificheranno nel corso delle ore. Alle 16:00, si potranno registrare forti piogge con accumuli significativi, fino a 8,95 mm. Le temperature scenderanno a 18,9°C, accompagnate da un aumento della velocità del vento, che potrà raggiungere i 29,2 km/h.

La sera sarà caratterizzata da condizioni di forte pioggia, con accumuli che potranno superare i 23 mm entro le 19:00. Le temperature si attesteranno intorno ai 15°C, con un’umidità che raggiungerà il 95%. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e le precipitazioni continueranno a essere significative fino a notte inoltrata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Guidonia nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo la giornata di martedì, si prevede un ritorno a condizioni più stabili e asciutte, con temperature in aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potranno finalmente godere di un clima più favorevole, mentre le piogge di martedì rappresenteranno un’importante risorsa per il territorio.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Guidonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.2° perc. +17° Assenti 7.2 E max 7.3 Levante 75 % 1017 hPa 3 cielo coperto +17° perc. +16.8° Assenti 6.6 ESE max 6.1 Scirocco 77 % 1015 hPa 6 nubi sparse +17.1° perc. +16.9° Assenti 8.9 ESE max 12.5 Scirocco 78 % 1015 hPa 9 nubi sparse +23.6° perc. +23.5° Assenti 13.5 SE max 25.2 Scirocco 56 % 1014 hPa 12 nubi sparse +24.6° perc. +24.6° prob. 22 % 24.2 SSE max 44.9 Scirocco 56 % 1011 hPa 15 pioggia moderata +19.6° perc. +20° 3.41 mm 14.7 SE max 39.3 Scirocco 90 % 1011 hPa 18 forte pioggia +18.2° perc. +18.6° 10.54 mm 17.6 OSO max 29.5 Libeccio 96 % 1008 hPa 21 pioggia leggera +15.5° perc. +15.5° 0.15 mm 8.7 ESE max 18.1 Scirocco 91 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:34

