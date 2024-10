Previsioni Meteo Guidonia: tutti i dettagli per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 9 Ottobre a Guidonia indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata ancora influenzato da piogge leggere e un progressivo miglioramento nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con un picco atteso nel pomeriggio. La presenza di nuvolosità sparsa accompagnerà la giornata, ma senza significative precipitazioni.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche saranno dominate da pioggia leggera, con una copertura nuvolosa che raggiungerà l’88%. Le temperature si attesteranno intorno a 16,9°C, con una temperatura percepita di 17°C. La velocità del vento sarà di 12,1 km/h proveniente da Sud-Sud Est, con raffiche che potranno raggiungere i 27,5 km/h. Le precipitazioni saranno contenute, con un accumulo di 0,82 mm di pioggia. L’umidità si manterrà alta, intorno al 91%.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni miglioreranno gradualmente. Si assisterà a un passaggio da nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà dal 70% all’81%. Le temperature saliranno, raggiungendo i 23,3°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà moderata, oscillando tra 8,5 km/h e 10 km/h, mentre l’umidità inizierà a diminuire, scendendo fino al 54%. Non si prevedono precipitazioni significative.

Nel pomeriggio, il clima si stabilizzerà ulteriormente, con temperature che si attesteranno attorno ai 22,3°C. La copertura nuvolosa si ridurrà, portando a condizioni di nubi sparse e a un’umidità che si manterrà intorno al 60%. Le brezze saranno leggere, con velocità del vento che varieranno tra 10 km/h e 12 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17,5°C. La nuvolosità rimarrà presente, ma con una copertura che scenderà al 44%. Le condizioni di umidità si stabilizzeranno attorno al 79%, mentre il vento si farà più leggero, con velocità di circa 9 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Guidonia nei prossimi giorni mostrano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno gradevoli e una diminuzione delle precipitazioni. Giovedì e venerdì si prevede un clima più stabile, con un aumento della temperatura e una minore probabilità di pioggia. Gli amanti del bel tempo potranno godere di giornate soleggiate e piacevoli, ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a Guidonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +16.9° perc. +17° 0.82 mm 12.1 SSE max 27.5 Scirocco 91 % 1012 hPa 3 pioggia leggera +16.4° perc. +16.5° 0.26 mm 9.7 SE max 19.2 Scirocco 94 % 1011 hPa 6 nubi sparse +16.8° perc. +16.9° prob. 73 % 8.5 ESE max 13.3 Scirocco 90 % 1012 hPa 9 nubi sparse +20.9° perc. +20.9° prob. 8 % 8.7 SSE max 12.6 Scirocco 69 % 1012 hPa 12 nubi sparse +23.3° perc. +23.1° prob. 4 % 10 S max 14.7 Ostro 54 % 1011 hPa 15 nubi sparse +22.3° perc. +22.1° Assenti 11.8 S max 17.8 Ostro 60 % 1010 hPa 18 nubi sparse +18.6° perc. +18.6° Assenti 7.4 SE max 11.6 Scirocco 77 % 1011 hPa 21 nubi sparse +17.5° perc. +17.4° Assenti 10.3 ESE max 16.2 Scirocco 79 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 18:32

