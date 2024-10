Previsioni Meteo Guidonia: tutti i dettagli per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Guidonia di Venerdì 1 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con una leggera presenza di nuvole nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 14,5°C e i 22,1°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6,9 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 63%, garantendo un clima piuttosto confortevole.

Durante la notte, i cieli si presenteranno sereni, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 14,1°C alle prime ore del mattino. La mattina si aprirà con cieli sereni e una temperatura che salirà rapidamente, raggiungendo i 21,8°C intorno alle 11:00. La brezza leggera proveniente da Nord Est contribuirà a mantenere l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, si prevede una leggera variazione con poche nuvole che appariranno nel cielo, senza però compromettere il bel tempo. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20,6°C alle 15:00, prima di scendere nuovamente verso la sera. La velocità del vento rimarrà contenuta, con intensità che non supereranno i 5,7 km/h.

La sera porterà un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si presenteranno nel cielo. Le temperature continueranno a scendere, arrivando a 14,5°C entro le 23:00. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza portare a fenomeni di pioggia, mantenendo così una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Guidonia nei prossimi giorni sembrano promettere un clima stabile e gradevole. Sabato e Domenica si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature che continueranno a mantenersi su valori piacevoli. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste giornate favorevoli, mentre le temperature fresche della sera offriranno un piacevole sollievo dopo le calde ore diurne.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.6° perc. +13.7° Assenti 6.7 NE max 6.5 Grecale 62 % 1024 hPa 4 cielo sereno +14.1° perc. +13.1° Assenti 6.9 NE max 6.8 Grecale 61 % 1024 hPa 7 cielo sereno +15.4° perc. +14.6° Assenti 5.5 NE max 6.2 Grecale 62 % 1024 hPa 10 cielo sereno +20.9° perc. +20.3° Assenti 3.5 NO max 2.4 Maestrale 48 % 1024 hPa 13 poche nuvole +22.1° perc. +21.6° Assenti 5.7 ONO max 5.8 Maestrale 46 % 1023 hPa 16 cielo sereno +18° perc. +17.5° Assenti 2.9 N max 3.2 Tramontana 60 % 1023 hPa 19 poche nuvole +15.9° perc. +15.3° Assenti 5 ENE max 4.8 Grecale 67 % 1023 hPa 22 nubi sparse +14.7° perc. +14° Assenti 5.8 NE max 5.8 Grecale 68 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 16:59

