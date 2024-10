Previsioni Meteo Iglesias: il bollettino per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 28 Ottobre a Iglesias indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa varierà, ma si prevede che le nubi sparse domineranno gran parte della giornata, specialmente nelle ore pomeridiane. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che potrebbero raggiungere intensità significative, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno a +18,6°C. La temperatura percepita sarà leggermente più alta, a +18,8°C, grazie a un’umidità che si manterrà elevata, attorno all’86%. I venti soffieranno da Est-Sud Est a una velocità di 13,5 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 29,6 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 45%, ma non si prevedono eventi significativi.

Durante la mattina, il cielo passerà a nubi sparse, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i +22,8°C intorno a mezzogiorno. La temperatura percepita sarà simile, mantenendosi attorno ai +22,6°C. I venti continueranno a soffiare da Est-Sud Est, con intensità che varierà tra 17 km/h e 22 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 55%. La probabilità di pioggia sarà molto bassa, con valori inferiori al 2%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare, stabilizzandosi intorno ai +21,4°C alle 15:00. La copertura nuvolosa rimarrà attorno al 57%, ma non si prevedono precipitazioni. I venti si presenteranno moderati, con velocità che si attesteranno tra 15 km/h e 17 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 62%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si porteranno intorno ai +16,8°C alle 20:00. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 42%, mentre i venti continueranno a soffiare da Est, con intensità che si ridurrà a circa 9 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori attorno all’87%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Iglesias nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nubi sparse. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile prestare attenzione alle variazioni di vento e umidità, che potrebbero influenzare la percezione del freddo. Domani e dopodomani, le condizioni meteo continueranno a rimanere simili, con temperature che si manterranno gradevoli e un cielo prevalentemente nuvoloso.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Iglesias

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +18.2° perc. +18.4° prob. 24 % 17.9 E max 43.5 Levante 88 % 1021 hPa 5 cielo coperto +17.9° perc. +18° prob. 16 % 15.7 ESE max 40.8 Scirocco 87 % 1021 hPa 8 nubi sparse +20.2° perc. +20.2° Assenti 20.2 ESE max 41 Scirocco 74 % 1023 hPa 11 nubi sparse +22.8° perc. +22.6° Assenti 20.9 ESE max 31.3 Scirocco 57 % 1023 hPa 14 nubi sparse +22.4° perc. +22.1° prob. 2 % 16 ESE max 24.6 Scirocco 57 % 1021 hPa 17 nubi sparse +18.1° perc. +18° prob. 3 % 10 E max 22.2 Levante 79 % 1022 hPa 20 nubi sparse +16.8° perc. +16.8° Assenti 9.6 ENE max 19.4 Grecale 87 % 1023 hPa 23 nubi sparse +16.3° perc. +16.3° Assenti 8.9 ENE max 17.1 Grecale 90 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 17:25

