Previsioni Meteo Iglesias: tutti i dettagli per domani martedì 15 ottobre

Martedì 15 Ottobre a Iglesias si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori piuttosto elevati, con massime che raggiungeranno i 32°C durante le ore centrali della giornata. La ventilazione sarà moderata, con brezze che accompagneranno le diverse fasi della giornata.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno stabili, con un cielo sereno e poche nuvole. Le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, con una leggera brezza proveniente da est. L’umidità sarà piuttosto alta, intorno al 71%, ma non si registreranno precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature in aumento che toccheranno i 25°C intorno alle 8:00. La copertura nuvolosa sarà minima, con una percentuale che non supererà il 39%. La ventilazione si intensificherà leggermente, con velocità che raggiungeranno i 12,6 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 46%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della nuvolosità, con nubi sparse che copriranno il cielo per il 61%. Le temperature massime si stabiliranno attorno ai 32°C, mentre la temperatura percepita sarà leggermente inferiore. La brezza vivace continuerà a soffiare, con raffiche che potranno raggiungere i 21,1 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 30%, rendendo il clima comunque gradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà progressivamente più coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature scenderanno a 20°C, e l’umidità aumenterà fino a raggiungere l’87%. La ventilazione si attenuerà, con velocità che scenderanno a 9,1 km/h. Non si prevedono precipitazioni, ma il clima potrebbe risultare più fresco e umido.

In conclusione, le previsioni meteo per Iglesias nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori elevati e una leggera variabilità delle condizioni atmosferiche. Domani si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità, ma senza significative variazioni termiche. Dopodomani, invece, le temperature potrebbero subire un lieve calo, accompagnato da un aumento della probabilità di pioggia. Sarà quindi opportuno tenere d’occhio le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Iglesias

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +19.5° perc. +19.4° Assenti 8.4 E max 8.2 Levante 70 % 1017 hPa 5 cielo sereno +19.4° perc. +19.2° Assenti 9.6 E max 11 Levante 68 % 1016 hPa 8 nubi sparse +25.6° perc. +25.5° Assenti 12.6 E max 16.5 Levante 46 % 1017 hPa 11 poche nuvole +31.7° perc. +30.5° Assenti 13.4 SE max 20.2 Scirocco 30 % 1016 hPa 14 nubi sparse +31.1° perc. +30.1° Assenti 14.3 SSE max 19.5 Scirocco 32 % 1015 hPa 17 nubi sparse +23.5° perc. +23.6° Assenti 9.5 E max 11.4 Levante 64 % 1015 hPa 20 cielo coperto +21° perc. +21.2° Assenti 10.7 NNO max 18 Maestrale 79 % 1018 hPa 23 cielo coperto +19.9° perc. +20.2° Assenti 9.3 NNE max 15.5 Grecale 85 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:38 e tramonta alle ore 18:42

