Previsioni Meteo Iglesias: tutti i dettagli per domani mercoledì 16 ottobre

Le previsioni meteo per Mercoledì 16 Ottobre a Iglesias indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. La meteo si presenterà con temperature che varieranno da un minimo di 20,4°C a un massimo di 29°C, mentre la copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, portando a momenti di sole e poche nuvole nel pomeriggio.

Durante la notte, si registrerà una pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 100% e temperature intorno ai 20,8°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 10 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’83%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto fino a metà mattinata, con temperature che saliranno fino a 23,5°C. La velocità del vento continuerà a essere moderata, ma con una leggera diminuzione dell’umidità, che scenderà al 59%. A partire dalle 10:00, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature che raggiungeranno i 27°C.

Il pomeriggio porterà un ulteriore miglioramento, con temperature che toccheranno il picco di 29°C intorno alle 12:00. La copertura nuvolosa si ridurrà notevolmente, passando da 83% a 24%. Le condizioni di vento rimarranno favorevoli, con una velocità che varierà tra i 12 km/h e i 15 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 41%, rendendo l’aria più gradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà con nubi sparse e temperature in calo, che si attesteranno intorno ai 20,4°C. La velocità del vento si manterrà leggera, con raffiche che non supereranno i 6,7 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 75%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Iglesias nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale e una diminuzione della copertura nuvolosa. Giovedì e Venerdì si prevede una stabilità atmosferica, con cieli prevalentemente sereni e temperature che continueranno a oscillare tra i 20°C e i 30°C. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Iglesias

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.7° perc. +21° prob. 25 % 4 NNE max 5.4 Grecale 83 % 1017 hPa 4 cielo coperto +20.5° perc. +20.7° prob. 11 % 9.5 E max 15.5 Levante 78 % 1015 hPa 7 cielo coperto +21.6° perc. +21.6° prob. 19 % 8.5 ESE max 13.8 Scirocco 71 % 1016 hPa 10 cielo coperto +27° perc. +27° prob. 7 % 12.9 SSE max 23.6 Scirocco 43 % 1016 hPa 13 nubi sparse +28.9° perc. +28.2° prob. 5 % 14.3 S max 16 Ostro 37 % 1014 hPa 16 poche nuvole +26.1° perc. +26.1° Assenti 7.8 SSE max 14.8 Scirocco 49 % 1015 hPa 19 nubi sparse +21.5° perc. +21.5° Assenti 6.6 E max 6.7 Levante 70 % 1016 hPa 22 nubi sparse +20.4° perc. +20.5° Assenti 5.7 E max 6.3 Levante 75 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:39 e tramonta alle ore 18:41

