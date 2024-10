Previsioni Meteo Iglesias: tutti i dettagli per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Iglesias di Venerdì 25 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, mentre nel corso della mattina si assisterà a un parziale miglioramento con nubi sparse. Nel pomeriggio, le nuvole torneranno a farsi più presenti, ma senza significative precipitazioni. La sera si presenterà con un cielo nuovamente nuvoloso, ma le temperature rimarranno gradevoli.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 91% e una temperatura di +18,6°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 10,8 km/h da Est-Sud Est. Con l’avanzare delle ore, la situazione meteo non subirà grandi variazioni, mantenendo un cielo coperto fino alle prime luci dell’alba. Alle 05:00, si registrerà anche una leggera pioggia, con un’intensità di 0,12 mm.

Durante la mattina, il cielo si presenterà nuovamente coperto, ma a partire dalle 08:00, si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, con temperature che raggiungeranno i 21,1°C alle 08:00 e i 24,4°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento varierà tra i 10 km/h e i 16,6 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Sud-Sud Est. L’umidità si attesterà attorno al 60%, garantendo un clima piuttosto gradevole.

Nel pomeriggio, a partire dalle 14:00, il cielo tornerà a coprirsi, con una temperatura massima di 24,3°C alle 13:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 91% alle 15:00, senza però portare a precipitazioni significative. La velocità del vento si manterrà attorno ai 15 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 21 km/h.

La sera si presenterà con un cielo nuvoloso, con temperature che scenderanno fino a 18,4°C alle 19:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 71%, con una leggera diminuzione della velocità del vento. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, intorno al 90%, rendendo l’aria piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Iglesias nei prossimi giorni indicano un andamento simile, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nuvole. Sabato e Domenica potrebbero presentarsi con condizioni meteo analoghe, con possibilità di schiarite temporanee, ma senza significative variazioni climatiche. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi in questo fine settimana un’ottima occasione per godere delle bellezze della zona, anche se con un cielo non sempre sereno.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +18.5° perc. +18.9° prob. 29 % 10.8 ESE max 19.8 Scirocco 95 % 1021 hPa 4 cielo coperto +18.3° perc. +18.6° prob. 50 % 8.2 E max 12.4 Levante 93 % 1020 hPa 7 cielo coperto +19.2° perc. +19.5° prob. 5 % 10 ESE max 19.9 Scirocco 88 % 1020 hPa 10 nubi sparse +23.6° perc. +23.5° prob. 5 % 16.4 SSE max 23.3 Scirocco 60 % 1020 hPa 13 nubi sparse +24.3° perc. +24.3° Assenti 16.6 SSE max 21.5 Scirocco 57 % 1018 hPa 16 cielo coperto +21.3° perc. +21.4° Assenti 11.8 SE max 21.1 Scirocco 73 % 1018 hPa 19 nubi sparse +18.4° perc. +18.8° prob. 2 % 11.1 E max 20.6 Levante 94 % 1018 hPa 22 nubi sparse +18.6° perc. +18.9° Assenti 12.2 ESE max 23.4 Scirocco 92 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 17:29

