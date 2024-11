Previsioni Meteo Iglesias: tutti i dettagli per il weekend 1 – 3 Novembre

MeteoWeb

Venerdì 1 Novembre

Nella notte di Venerdì 1 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa pari a 1%. Le temperature si manterranno attorno ai 15,8°C, con una percezione di 15,7°C. La velocità del vento sarà di circa 10,5 km/h proveniente da Est-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 20,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’88%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1022 hPa. Queste condizioni favoriranno una notte tranquilla e piacevole.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 19,1°C alle 08:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, con valori che toccheranno i 16,6 km/h. L’umidità scenderà al 74%, rendendo l’aria più fresca e gradevole. Le condizioni meteo saranno ideali per attività all’aperto, con una pressione atmosferica stabile attorno ai 1023 hPa.

Nel pomeriggio, il clima si manterrà sereno con temperature che raggiungeranno il picco di 23,2°C alle 12:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 14,8 km/h e 16,6 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 5%, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 56%. Queste condizioni favoriranno un pomeriggio ideale per passeggiate e attività all’aperto.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere sereno. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i 16,5°C alle 21:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10,8 km/h, con un’umidità che salirà fino al 92%. La pressione atmosferica rimarrà stabile, creando un’atmosfera piacevole per chi desidera trascorrere la serata all’aperto.

Sabato 2 Novembre

La notte di Sabato 2 Novembre si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 12%. Le temperature si attesteranno attorno ai 16,5°C, con una percezione di 16,6°C. La velocità del vento sarà di circa 10,8 km/h proveniente da Est, con raffiche che raggiungeranno i 20,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 92%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1022 hPa. Queste condizioni garantiranno una notte tranquilla.

Nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con temperature che saliranno fino a 24,2°C alle 12:00. La velocità del vento sarà moderata, con valori che toccheranno i 9,6 km/h. L’umidità scenderà al 50%, rendendo l’aria più fresca e gradevole. Le condizioni meteo saranno ideali per attività all’aperto, con una pressione atmosferica stabile attorno ai 1021 hPa.

Nel pomeriggio, il clima si manterrà sereno con temperature che toccheranno i 24,4°C alle 13:00. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 5,7 km/h e 6,9 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 6%, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 48%. Queste condizioni favoriranno un pomeriggio ideale per passeggiate e attività all’aperto.

Infine, nella sera, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 51%. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i 16,3°C alle 21:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 8,1 km/h, con un’umidità che salirà fino al 82%. La pressione atmosferica rimarrà stabile, creando un’atmosfera piacevole per chi desidera trascorrere la serata all’aperto.

Domenica 3 Novembre

Nella notte di Domenica 3 Novembre, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 74%. Le temperature si attesteranno attorno ai 15,8°C, con una percezione di 15,7°C. La velocità del vento sarà di circa 7,7 km/h proveniente da Est, con raffiche che raggiungeranno i 8,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 86%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1022 hPa. Queste condizioni garantiranno una notte tranquilla.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno con temperature che saliranno fino a 21,7°C alle 09:00. La velocità del vento sarà leggera, con valori che toccheranno i 4,6 km/h. L’umidità scenderà al 53%, rendendo l’aria più fresca e gradevole. Le condizioni meteo saranno ideali per attività all’aperto, con una pressione atmosferica stabile attorno ai 1023 hPa.

Nel pomeriggio, il clima si manterrà sereno con temperature che toccheranno i 24,2°C alle 12:00. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 3,5 km/h e 6,2 km/h. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 38%, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 45%. Queste condizioni favoriranno un pomeriggio ideale per passeggiate e attività all’aperto.

Infine, nella sera, il cielo presenterà poche nuvole con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 23%. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i 15,7°C alle 21:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 5,1 km/h, con un’umidità che salirà fino al 76%. La pressione atmosferica rimarrà stabile, creando un’atmosfera piacevole per chi desidera trascorrere la serata all’aperto.

In conclusione, il fine settimana a Iglesias si preannuncia all’insegna di condizioni meteo favorevoli, con temperature miti e cieli prevalentemente sereni. Venerdì e Sabato offriranno ottime opportunità per attività all’aperto, mentre Domenica porterà un leggero aumento della nuvolosità, senza compromettere il clima gradevole. Gli amanti delle passeggiate e delle attività all’aperto troveranno sicuramente occasioni per godere di queste belle giornate.

