Previsioni Meteo Imola: il bollettino per domani domenica 13 ottobre

Le previsioni meteo per Domenica 13 Ottobre a Imola indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 15°C, con una copertura nuvolosa al 100%. La situazione non subirà significative variazioni nelle ore successive, con un leggero abbassamento delle temperature fino a 14°C nelle prime ore del mattino.

Nella mattina, il cielo si presenterà ancora coperto, con temperature che varieranno tra 15°C e 20°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, oscillando tra l’87% e il 98%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 12,2 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 65%, creando una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo non evidenzieranno cambiamenti significativi, con temperature che si manterranno intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, superando il 90%. Anche in questo frangente, il vento si presenterà moderato, con velocità che potranno arrivare fino a 15,5 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori attorno al 67%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 15°C. La copertura nuvolosa continuerà a essere significativa, con nubi sparse che si manterranno al di sotto del 50%. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi su valori più contenuti, intorno ai 6 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Imola nei prossimi giorni suggeriscono una continuità di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che non subiranno grandi oscillazioni. Si prevede che il tempo rimarrà stabile, con possibilità di schiarite solo nei giorni successivi. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione la copertura nuvolosa e le temperature fresche, pianificando di conseguenza le loro uscite.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15° perc. +14.6° Assenti 11.6 OSO max 20 Libeccio 79 % 1018 hPa 3 nubi sparse +13.6° perc. +13.2° Assenti 11 SO max 16.2 Libeccio 83 % 1018 hPa 6 nubi sparse +13.4° perc. +13° Assenti 8.4 SO max 13.8 Libeccio 85 % 1018 hPa 9 nubi sparse +18.5° perc. +18.1° Assenti 8 OSO max 10.2 Libeccio 65 % 1019 hPa 12 cielo coperto +20.7° perc. +20.3° Assenti 9.5 OSO max 13.1 Libeccio 58 % 1018 hPa 15 cielo coperto +19.8° perc. +19.6° Assenti 8.4 OSO max 15.5 Libeccio 67 % 1017 hPa 18 cielo coperto +16.1° perc. +15.9° Assenti 8.6 SO max 11.2 Libeccio 81 % 1019 hPa 21 nubi sparse +15.2° perc. +15° Assenti 5.9 SO max 7.2 Libeccio 85 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 18:27

