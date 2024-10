Previsioni Meteo Imola: tutti i dettagli per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 10 Ottobre a Imola indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della temperatura nel corso della giornata. Le temperature massime raggiungeranno i 23,3°C nel pomeriggio, mentre le minime si attesteranno intorno ai 15,6°C durante la notte. La presenza di vento forte, con raffiche che potranno superare i 57 km/h, sarà un elemento distintivo di questa giornata. La copertura nuvolosa varierà, ma si prevede che la maggior parte della giornata sarà caratterizzata da cielo sereno.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 17,3°C, con una leggera copertura nuvolosa e una probabilità di precipitazioni molto bassa, pari al 5%. Il vento soffierà da sud-sud ovest a una velocità di circa 13,5 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 30,2 km/h.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 21,5°C entro le ore centrali della mattinata. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con una percentuale che si attesterà tra il 24% e il 54%. Il vento continuerà a soffiare da sud-sud ovest, aumentando la sua intensità fino a 26,4 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 23,3°C, mantenendo un cielo sereno e senza precipitazioni. Il vento si farà sentire con forza, raggiungendo velocità di 27,4 km/h e raffiche fino a 57 km/h. L’umidità si manterrà su valori relativamente bassi, attorno al 60%, favorendo una sensazione di benessere.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 15,6°C. Il cielo rimarrà sereno, con il vento che continuerà a soffiare, ma con intensità ridotta rispetto al pomeriggio. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 78%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Imola indicano una giornata di Giovedì 10 Ottobre all’insegna del sole e di temperature gradevoli, con un vento forte che potrebbe rendere l’atmosfera più fresca nelle ore serali. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili, rendendo il clima ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Imola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.3° perc. +17.2° prob. 5 % 13.5 SSO max 30.2 Libeccio 80 % 1005 hPa 3 poche nuvole +17.5° perc. +17.3° prob. 1 % 14.1 SSO max 33.4 Libeccio 78 % 1003 hPa 6 poche nuvole +18.2° perc. +18.2° prob. 5 % 16.5 S max 42.4 Ostro 78 % 1001 hPa 9 nubi sparse +21° perc. +21.1° prob. 46 % 17.6 S max 43.8 Ostro 74 % 1001 hPa 12 nubi sparse +22.6° perc. +22.6° prob. 45 % 26.4 SO max 50.4 Libeccio 65 % 1001 hPa 15 cielo sereno +21.4° perc. +21° prob. 43 % 25.8 SO max 52.5 Libeccio 53 % 1000 hPa 18 cielo sereno +17.7° perc. +17° prob. 42 % 23.7 SO max 51.8 Libeccio 57 % 1002 hPa 21 cielo sereno +16° perc. +15.6° Assenti 13.1 SO max 28.6 Libeccio 77 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 18:32

