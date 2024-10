Previsioni Meteo Imola: tutti i dettagli per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 14 Ottobre, Imola si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +16,2°C durante la notte e +20,5°C nel corso della mattina. La copertura nuvolosa sarà significativa, con punte del 100% nel pomeriggio e in serata. I venti saranno leggeri, con velocità che non supereranno i 7,8 km/h e provenienti principalmente da direzioni variabili.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai +16,2°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo l’80%, e il vento soffierà da Ovest-Sud Ovest a una velocità di circa 7,2 km/h. Le condizioni di copertura nuvolosa rimarranno stabili, mantenendo un’atmosfera piuttosto grigia.

Nella mattina, si assisterà a un leggero miglioramento, con nubi sparse che permetteranno qualche sprazzo di sole. Le temperature saliranno fino a +20,5°C intorno a mezzogiorno, mentre l’umidità scenderà leggermente, attestandosi attorno al 67%. I venti saranno deboli, con una velocità che varierà tra 4,5 km/h e 6,4 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a coprirsi completamente, con temperature che si manterranno attorno ai 20°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 70%. Le condizioni di vento rimarranno leggere, con velocità comprese tra 1,8 km/h e 6,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo il clima asciutto.

La sera continuerà a presentare un cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a +17,4°C. L’umidità si manterrà elevata, attorno all’80%, e i venti saranno deboli, con velocità che non supereranno i 5,6 km/h. Anche in questo caso, non si registreranno precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Imola indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di un lieve miglioramento verso il fine settimana. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le nubi continueranno a dominare il panorama meteorologico.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Imola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.2° perc. +16° Assenti 7.2 OSO max 9.3 Libeccio 80 % 1020 hPa 3 nubi sparse +15.5° perc. +15.2° Assenti 6.3 OSO max 6.9 Libeccio 81 % 1019 hPa 6 nubi sparse +15.2° perc. +15° Assenti 4.5 SSO max 4.8 Libeccio 84 % 1019 hPa 9 nubi sparse +19.2° perc. +19° Assenti 4.4 NNO max 3.8 Maestrale 70 % 1020 hPa 12 nubi sparse +20.5° perc. +20.3° Assenti 7.8 N max 5.6 Tramontana 67 % 1019 hPa 15 cielo coperto +20° perc. +19.8° Assenti 2.4 ONO max 3.3 Maestrale 70 % 1018 hPa 18 cielo coperto +18.3° perc. +18.3° Assenti 3.7 ESE max 4.6 Scirocco 79 % 1019 hPa 21 cielo coperto +17.7° perc. +17.6° Assenti 4.5 S max 6.2 Ostro 81 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 18:25

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.