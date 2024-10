Previsioni Meteo Imola: tutti i dettagli per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 7 Ottobre a Imola indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse, mentre la mattina porterà un aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà nuvoloso, con temperature che tenderanno a scendere leggermente. La sera si presenterà con condizioni simili, mantenendo un clima fresco e umido.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 12,9°C, con una leggera brezza proveniente da ovest-sudovest. La copertura nuvolosa sarà del 49%, garantendo un cielo parzialmente nuvoloso. Con l’arrivo della mattina, la situazione cambierà: il cielo si presenterà coperto, con temperature che saliranno fino a 18,7°C alle 11:00. La velocità del vento sarà molto contenuta, con valori che non supereranno i 6,7 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà completamente coperto, con temperature che scenderanno leggermente fino a 16,4°C alle 18:00. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma l’umidità si manterrà alta, attorno all’81%. La direzione del vento sarà prevalentemente da sud-est, con intensità che varierà tra brezza leggera e bava di vento.

La sera continuerà a presentare un cielo coperto, con temperature stabili intorno ai 16,5°C. L’umidità rimarrà elevata, e la probabilità di pioggia sarà contenuta, oscillando tra il 5% e il 17%. Le condizioni generali suggeriranno un clima fresco e umido, tipico di questa stagione.

In conclusione, le previsioni del tempo per Imola nei prossimi giorni non mostrano significative variazioni. Si prevede che il cielo rimarrà nuvoloso anche nei giorni successivi, con temperature che continueranno a oscillare tra i 15°C e i 18°C. Pertanto, si consiglia di prepararsi a un clima fresco e umido, con la possibilità di qualche pioggia leggera.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +12.9° perc. +12.5° Assenti 8.8 OSO max 10.1 Libeccio 86 % 1015 hPa 3 cielo sereno +12.5° perc. +12.1° Assenti 7 SO max 7.2 Libeccio 87 % 1014 hPa 6 poche nuvole +13° perc. +12.6° Assenti 2.4 OSO max 3.6 Libeccio 85 % 1016 hPa 9 cielo coperto +17.1° perc. +16.7° Assenti 5.1 ENE max 4.9 Grecale 70 % 1017 hPa 12 cielo coperto +18.3° perc. +18° prob. 1 % 5.9 ESE max 6.6 Scirocco 69 % 1017 hPa 15 cielo coperto +17.1° perc. +16.9° prob. 1 % 7.9 ESE max 12.6 Scirocco 78 % 1016 hPa 18 cielo coperto +16.4° perc. +16.2° prob. 1 % 4.1 SE max 8.4 Scirocco 81 % 1017 hPa 21 cielo coperto +16.6° perc. +16.5° prob. 9 % 4 SE max 6.9 Scirocco 83 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 18:37

