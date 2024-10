Previsioni Meteo Imperia: il bollettino per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 9 Ottobre a Imperia indicano una giornata caratterizzata da un inizio nuvoloso e piogge nel pomeriggio e nella sera. La temperatura si manterrà su valori miti, con massime che raggiungeranno i 20,8°C. I venti, prevalentemente da sud-ovest, si presenteranno moderati, con raffiche che potranno superare i 35 km/h. La probabilità di precipitazioni aumenterà nel corso della giornata, con piogge leggere attese nel pomeriggio e piogge moderate in serata.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura di circa 16,6°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 79%, con una leggera brezza proveniente da nord-est. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, intorno al 7%.

Nella mattina, il cielo si manterrà coperto con temperature che saliranno fino a 20,2°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 85% e i venti si intensificheranno, raggiungendo velocità di circa 20 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà contenuta, ma ci sarà un incremento della nuvolosità.

Nel pomeriggio, il cielo sarà ancora coperto e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20,6°C. Le precipitazioni diventeranno più frequenti, con piogge leggere attese a partire dalle ore 17:00. La probabilità di pioggia aumenterà fino al 26%, mentre l’umidità si attesterà intorno all’80%.

La sera porterà un ulteriore aumento delle precipitazioni, con piogge moderate attese tra le 22:00 e le 23:00. Le temperature scenderanno leggermente, mantenendosi intorno ai 18,4°C. La copertura nuvolosa sarà massima, raggiungendo il 90%, e i venti continueranno a soffiare da sud-ovest con intensità moderata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Imperia nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si consiglia di tenere in considerazione le condizioni meteo variabili e di prepararsi a eventuali cambiamenti, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a Imperia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.6° perc. +16.5° prob. 7 % 0.4 NE max 4.1 Grecale 84 % 1006 hPa 3 cielo coperto +16.1° perc. +16° Assenti 1.5 ONO max 5.3 Maestrale 86 % 1006 hPa 6 cielo coperto +16.5° perc. +16.5° Assenti 11.2 OSO max 18.5 Libeccio 86 % 1006 hPa 9 nubi sparse +19.4° perc. +19.2° prob. 15 % 17.2 SO max 35.5 Libeccio 72 % 1006 hPa 12 cielo coperto +20.8° perc. +20.7° prob. 20 % 20.9 SO max 40.1 Libeccio 69 % 1005 hPa 15 cielo coperto +20.2° perc. +20.4° prob. 26 % 20.8 SSO max 35.6 Libeccio 80 % 1005 hPa 18 pioggia leggera +19.1° perc. +19.4° 0.47 mm 20.3 SO max 29.1 Libeccio 88 % 1005 hPa 21 pioggia leggera +18.7° perc. +18.9° 0.66 mm 24.4 SO max 35.1 Libeccio 86 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:38 e tramonta alle ore 18:49

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.