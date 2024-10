Previsioni Meteo Imperia: il bollettino per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Sabato 5 Ottobre a Imperia si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da cieli sereni e temperature gradevoli. Tuttavia, nel pomeriggio, si prevede un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere che potrebbero influenzare le attività all’aperto. La giornata si concluderà con un miglioramento delle condizioni, portando a cieli sereni e temperature in calo.

Nella notte, le temperature si manterranno intorno ai 14,2°C, con cieli sereni e una leggera brezza proveniente da nord-ovest. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con solo il 18% di nuvole. L’umidità si attesterà attorno al 73%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1012 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno fino a 17,8°C intorno alle 11:00. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con una velocità del vento che varierà tra i 5 km/h e i 8,6 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 61% entro mezzogiorno.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo: le previsioni del tempo indicano l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 13:00, con temperature che scenderanno fino a 16,9°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 48%, e la pioggia si presenterà con un’intensità di 0.15 mm. L’umidità salirà al 73%, mentre il vento si intensificherà, raggiungendo i 11 km/h.

La sera porterà un miglioramento delle condizioni meteo, con cieli che torneranno sereni e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 15°C. La brezza continuerà a soffiare da ovest, con una velocità di circa 14 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%, ma senza ulteriori precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Imperia nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno gradevoli. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle possibili piogge nel pomeriggio di Sabato. Domani e dopodomani, si prevede un miglioramento generale, con cieli sereni e temperature in aumento.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Imperia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +14.2° perc. +13.6° prob. 6 % 8.1 NNO max 9.7 Maestrale 73 % 1012 hPa 3 cielo sereno +14.2° perc. +13.6° Assenti 7.9 NO max 9.4 Maestrale 73 % 1012 hPa 6 cielo sereno +14° perc. +13.3° Assenti 7.4 N max 8.9 Tramontana 72 % 1013 hPa 9 cielo sereno +17.2° perc. +16.6° Assenti 5 ESE max 4.8 Scirocco 59 % 1013 hPa 12 poche nuvole +17.7° perc. +17.2° Assenti 8.6 SSE max 8.7 Scirocco 64 % 1013 hPa 15 pioggia leggera +16.9° perc. +16.6° 0.15 mm 9.5 SSO max 10.8 Libeccio 73 % 1012 hPa 18 nubi sparse +15.5° perc. +15.2° prob. 8 % 13.6 O max 14.8 Ponente 80 % 1013 hPa 21 poche nuvole +15° perc. +14.6° prob. 8 % 14 ONO max 15.6 Maestrale 79 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:33 e tramonta alle ore 18:56

