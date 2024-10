Previsioni Meteo Imperia: tutti i dettagli per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 13 Ottobre a Imperia indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, con una temperatura di circa 16,3°C e una leggera brezza proveniente da Ovest. Con il passare delle ore, si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, ma la copertura nuvolosa rimarrà comunque significativa.

Nella mattina, le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo circa 19,8°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si attesterà attorno all’85%, con venti leggeri che soffieranno da Est. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia aumenterà leggermente nel pomeriggio.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19,3°C. La brezza si intensificherà leggermente, con raffiche che potranno raggiungere i 14,4 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando attorno all’81%, il che potrebbe rendere l’aria un po’ pesante.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa continuerà a essere predominante, con una probabilità di pioggia che rimarrà bassa. I venti si manterranno leggeri, contribuendo a un clima piuttosto gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Imperia indicano un proseguimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una copertura nuvolosa persistente. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Imperia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.3° perc. +16.1° prob. 8 % 13 ONO max 16.2 Maestrale 83 % 1019 hPa 3 nubi sparse +16° perc. +15.8° Assenti 10.5 O max 13.6 Ponente 81 % 1018 hPa 6 nubi sparse +16.1° perc. +15.9° prob. 8 % 7.8 O max 13.5 Ponente 83 % 1017 hPa 9 nubi sparse +18.3° perc. +18.2° prob. 13 % 7.4 ENE max 8.1 Grecale 76 % 1018 hPa 12 cielo coperto +19.8° perc. +19.8° prob. 17 % 8 E max 7.8 Levante 73 % 1018 hPa 15 cielo coperto +19.3° perc. +19.4° prob. 25 % 11.1 ENE max 11.7 Grecale 81 % 1017 hPa 18 nubi sparse +17.5° perc. +17.7° prob. 16 % 13.8 NE max 14.8 Grecale 91 % 1019 hPa 21 cielo coperto +17.1° perc. +17.2° Assenti 11.4 NNE max 12.5 Grecale 89 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:43 e tramonta alle ore 18:42

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.