Previsioni Meteo Imperia: tutti i dettagli per domani giovedì 10 ottobre

Le previsioni meteo per Imperia di Giovedì 10 Ottobre evidenziano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di instabilità, con piogge che si protrarranno fino alle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 17,4°C e i 20,2°C, mentre il vento soffierà con intensità variabile, prevalentemente da sud-ovest. Nel corso della giornata, si assisterà a un graduale miglioramento, con schiarite che si faranno sempre più ampie, portando a un pomeriggio e una sera più sereni.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno instabili, con pioggia moderata che continuerà a cadere fino alle prime luci dell’alba. La temperatura si attesterà intorno ai 18,8°C, con una percezione leggermente più alta a 19,1°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 92%, e il vento si muoverà da sud-ovest con velocità di circa 19 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che si attesteranno attorno ai 1,2 mm.

Con l’arrivo della mattina, le previsioni del tempo indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Le piogge si attenueranno, lasciando spazio a nubi sparse. La temperatura salirà gradualmente, raggiungendo i 20°C entro le ore centrali della giornata. Il vento continuerà a soffiare da sud-ovest, ma con intensità ridotta, intorno ai 15 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%, mentre la probabilità di precipitazioni scenderà drasticamente.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo si stabilizzeranno ulteriormente, con una prevalenza di nubi sparse e qualche schiarita. Le temperature si attesteranno intorno ai 19,6°C, con una leggera diminuzione verso le ore serali. Il vento sarà più debole, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. La probabilità di pioggia sarà molto bassa, rendendo il pomeriggio ideale per attività all’aperto.

La sera porterà cieli sereni e temperature in calo, che si stabilizzeranno attorno ai 17,6°C. Le condizioni di stabilità continueranno a dominare, con una copertura nuvolosa che si ridurrà ulteriormente. L’umidità rimarrà attorno all’85%, mentre il vento si presenterà leggero, favorendo una piacevole serata.

In conclusione, le previsioni meteo per Imperia di Giovedì 10 Ottobre indicano un inizio di giornata piovoso, seguito da un miglioramento significativo nel corso della mattinata e del pomeriggio. Le condizioni meteo si stabilizzeranno, promettendo cieli sereni per la sera. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un clima più secco, rendendo le giornate ideali per godere delle bellezze della Riviera Ligure.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Imperia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +18.8° perc. +19.1° 1.2 mm 22.1 SSO max 31.1 Libeccio 90 % 1002 hPa 3 pioggia leggera +18.8° perc. +19.2° 0.36 mm 17.8 SO max 26.2 Libeccio 93 % 999 hPa 6 nubi sparse +18.4° perc. +18.8° prob. 74 % 16.5 SO max 19 Libeccio 94 % 998 hPa 9 nubi sparse +19.3° perc. +19.6° prob. 15 % 18.8 SO max 24.9 Libeccio 88 % 999 hPa 12 nubi sparse +20.2° perc. +20.3° prob. 9 % 12.7 OSO max 21.9 Libeccio 79 % 999 hPa 15 nubi sparse +19.6° perc. +19.8° prob. 16 % 13.7 NE max 16.2 Grecale 82 % 999 hPa 18 nubi sparse +17.9° perc. +18° prob. 8 % 17.4 NE max 19.9 Grecale 86 % 1001 hPa 21 poche nuvole +17.7° perc. +17.7° Assenti 10.3 NNE max 15.2 Grecale 83 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:39 e tramonta alle ore 18:47

