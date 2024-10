Previsioni Meteo Imperia: tutti i dettagli per domani giovedì 31 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Giovedì 31 Ottobre a Imperia si presenteranno favorevoli, con un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà completamente sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. La brezza leggera proveniente da nord garantirà una sensazione di freschezza, mentre l’umidità si manterrà attorno al 75%.

Nella mattina, si assisterà a un proseguimento delle condizioni di bel tempo, con cieli sereni e temperature che saliranno fino a raggiungere i 21°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà assente, e il vento continuerà a soffiare da nord-est a una velocità moderata, contribuendo a mantenere un clima piacevole. L’umidità si ridurrà progressivamente, favorendo una sensazione di calore più intensa.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi attorno ai 20°C. Il cielo rimarrà sereno, con qualche nube sparsa che non influenzerà le condizioni generali. La brezza si farà più leggera, con velocità intorno ai 10 km/h, e l’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range confortevole.

La sera porterà un ritorno a cieli sereni, con temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. Anche in questo frangente, il vento continuerà a mantenere una leggera brezza, rendendo le temperature serali gradevoli. L’umidità si stabilizzerà attorno al 70%, senza alcuna previsione di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Imperia nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature miti. Venerdì e Sabato si prevede un leggero abbassamento delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni generali. Gli amanti del bel tempo potranno godere di queste giornate, approfittando di un clima ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a Imperia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.5° perc. +17.2° Assenti 10.1 N max 13.5 Tramontana 75 % 1023 hPa 4 cielo sereno +17.2° perc. +16.9° Assenti 9.1 N max 12.1 Tramontana 72 % 1023 hPa 7 cielo sereno +17.4° perc. +17° Assenti 9.6 N max 12.5 Tramontana 70 % 1024 hPa 10 cielo sereno +20.6° perc. +20.5° Assenti 12.8 ENE max 15.6 Grecale 65 % 1024 hPa 13 cielo sereno +21° perc. +20.9° Assenti 14.9 E max 19.1 Levante 66 % 1023 hPa 16 poche nuvole +18.7° perc. +18.7° Assenti 9.4 ENE max 12.9 Grecale 78 % 1023 hPa 19 cielo sereno +17.8° perc. +17.6° Assenti 9.8 NNE max 14.3 Grecale 72 % 1024 hPa 22 cielo sereno +17.2° perc. +16.6° Assenti 10 N max 11.6 Tramontana 62 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 17:15

