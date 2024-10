Previsioni Meteo Incisa in Val d’Arno: tutti i dettagli per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 18 Ottobre a Incisa in Val d’Arno indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo coperto e nubi sparse. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 15,4°C e i 20,5°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli elevati, intorno al 94%. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 9,4 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e cielo completamente coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 17°C, con un’umidità che raggiungerà il 98%. La brezza leggera proveniente da Est – Sud Est accompagnerà le ore notturne, rendendo l’atmosfera umida e fresca.

Nella mattina, si continuerà a registrare pioggia leggera fino a metà giornata. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 20°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori che toccheranno il 63%. Anche in questa fase, l’umidità resterà elevata, attorno all’81%, e il vento si manterrà debole, con velocità che non supereranno i 6,9 km/h.

Il pomeriggio porterà un lieve miglioramento, con la pioggia che si attenuerà, lasciando spazio a nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20°C, mentre l’umidità inizierà a scendere, raggiungendo il 79%. La velocità del vento potrebbe aumentare leggermente, ma rimarrà comunque contenuta.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo continueranno a migliorare, con nubi sparse che domineranno il cielo. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 15,5°C. L’umidità rimarrà alta, ma non si prevedono precipitazioni significative. Il vento si presenterà debole, con direzione prevalentemente orientale.

In conclusione, le previsioni del tempo per Incisa in Val d’Arno nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con un progressivo allontanamento delle piogge e un aumento delle temperature. Tuttavia, l’umidità rimarrà elevata, e potrebbero verificarsi ancora sporadiche piogge nei giorni successivi. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +17.2° perc. +17.5° prob. 88 % 5.4 ESE max 7.9 Scirocco 97 % 1016 hPa 5 cielo coperto +16.6° perc. +16.9° prob. 67 % 5.3 SE max 6.1 Scirocco 98 % 1016 hPa 8 pioggia leggera +19° perc. +19.3° 0.27 mm 3.7 SSO max 5.8 Libeccio 91 % 1017 hPa 11 pioggia leggera +20.3° perc. +20.5° 0.34 mm 4.1 SSO max 6.4 Libeccio 82 % 1017 hPa 14 pioggia leggera +20.4° perc. +20.6° 0.35 mm 5 SO max 9.4 Libeccio 79 % 1016 hPa 17 nubi sparse +17° perc. +17.1° prob. 71 % 3.1 E max 3.5 Levante 91 % 1016 hPa 20 nubi sparse +15.8° perc. +15.9° Assenti 3.5 E max 3.3 Levante 92 % 1016 hPa 23 nubi sparse +15.4° perc. +15.4° prob. 2 % 2.1 NNE max 2.4 Grecale 94 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:35 e tramonta alle ore 18:21

