Previsioni Meteo Isernia: il bollettino per domani giovedì 24 ottobre

Le previsioni meteo per Giovedì 24 Ottobre a Isernia indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che varieranno tra i 15°C e i 20,5°C. La copertura nuvolosa sarà costante durante tutta la giornata, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà intorno al 25% nel pomeriggio. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da sud-ovest, con velocità che non supereranno i 7,6 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 15°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 95%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1027 hPa. Le condizioni di calma del vento, con una velocità che non supererà i 5 km/h, contribuiranno a una sensazione di calore percepita simile a quella reale.

Nella mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 20,5°C intorno a mezzogiorno. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà coperto e l’umidità si manterrà sopra il 70%. La brezza leggera da sud-ovest continuerà a caratterizzare la giornata, rendendo l’aria fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C, con una leggera diminuzione rispetto alla mattina. La copertura nuvolosa rimarrà costante e la probabilità di pioggia aumenterà, raggiungendo il 28%. Nonostante ciò, le precipitazioni non si preannunciano significative, e il cielo continuerà a rimanere prevalentemente grigio.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 15°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà coperto, e l’umidità continuerà a mantenersi elevata. La probabilità di pioggia si attesterà intorno al 43%, ma non si prevedono eventi meteorologici rilevanti.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Isernia evidenziano una continuità di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori moderati. Si prevede che il clima rimanga stabile, senza significative variazioni, rendendo utile un abbigliamento adeguato per affrontare l’umidità e le temperature fresche.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Isernia

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.2° perc. +15.3° prob. 4 % 4.9 OSO max 5.2 Libeccio 95 % 1028 hPa 3 cielo coperto +14.8° perc. +14.8° Assenti 4.1 OSO max 4.3 Libeccio 94 % 1027 hPa 6 cielo coperto +15.1° perc. +15.1° Assenti 1.7 O max 2.4 Ponente 93 % 1027 hPa 9 cielo coperto +18.9° perc. +18.9° Assenti 4.9 SSO max 4.8 Libeccio 78 % 1028 hPa 12 cielo coperto +20.5° perc. +20.5° Assenti 7.6 SSO max 7.4 Libeccio 72 % 1027 hPa 15 cielo coperto +19.2° perc. +19.3° prob. 28 % 5.3 SSO max 6.1 Libeccio 80 % 1026 hPa 18 cielo coperto +16.4° perc. +16.5° prob. 27 % 3.6 SO max 3.9 Libeccio 93 % 1027 hPa 21 cielo coperto +15.4° perc. +15.5° prob. 43 % 2.1 OSO max 3.3 Libeccio 94 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 17:04

