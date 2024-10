Previsioni Meteo Isernia: il bollettino per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Isernia di Mercoledì 9 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Durante la notte, si registreranno piogge leggere con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,8°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che raggiungerà il 97%. Con il passare delle ore, le condizioni meteo subiranno un cambiamento significativo, portando a un progressivo diradamento delle nuvole.

Nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, ma si assisterà a un graduale aumento delle temperature, che toccheranno i 17,6°C intorno alle 09:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 11 km/h, proveniente da sud-sud ovest, con una leggera brezza. L’umidità inizierà a scendere, portandosi al 78%. A partire dalle 10:00, le nubi sparse inizieranno a prendere il sopravvento, favorendo un clima più mite e gradevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo sereno fino alle 13:00, con temperature che raggiungeranno il picco di 20,2°C. Tuttavia, a partire dal primo pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una leggera diminuzione delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 18,7°C alle 15:00. L’umidità rimarrà su livelli moderati, oscillando tra il 62% e il 70%.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno fino a 14,3°C. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, raggiungendo il 95%. Il vento continuerà a soffiare da sud-ovest, mantenendo una velocità moderata. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia rimarrà presente.

In conclusione, le previsioni meteo per Isernia di Mercoledì 9 Ottobre evidenziano un inizio di giornata piovoso, seguito da un miglioramento nel pomeriggio e una serata nuvolosa. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche, con temperature in aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potranno finalmente godere di giornate più luminose e piacevoli.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a Isernia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +14.7° perc. +14.8° 0.12 mm 14.3 SO max 25.6 Libeccio 99 % 1012 hPa 4 cielo coperto +14.6° perc. +14.7° prob. 40 % 13.4 SO max 22.3 Libeccio 97 % 1011 hPa 7 cielo coperto +15.1° perc. +15.1° prob. 2 % 9.4 SO max 12.3 Libeccio 93 % 1012 hPa 10 nubi sparse +18.8° perc. +18.6° Assenti 11.8 SO max 14.6 Libeccio 72 % 1013 hPa 13 cielo sereno +20.2° perc. +19.8° Assenti 14.6 SSO max 17.8 Libeccio 62 % 1011 hPa 16 nubi sparse +17.2° perc. +17° Assenti 12 SSO max 16 Libeccio 78 % 1011 hPa 19 cielo coperto +14.3° perc. +14.3° prob. 8 % 9.9 SO max 13 Libeccio 95 % 1012 hPa 22 nubi sparse +14.9° perc. +14.9° prob. 4 % 10.6 SO max 14.9 Libeccio 93 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:26

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.