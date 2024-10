Previsioni Meteo Isernia: il bollettino per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 12 Ottobre a Isernia indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si assisterà a un cielo prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 12°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 100%. Con l’arrivo della mattina, si prevede un miglioramento delle condizioni, con un cielo sereno e temperature che saliranno fino a 20°C nel corso della giornata.

Nel dettaglio, la notte inizierà con nubi sparse e una temperatura di 12,2°C, che scenderà leggermente durante le ore successive. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’89%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1017 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà e si passerà a un clima sereno. Alle 07:00, la temperatura raggiungerà i 15,4°C, per poi salire ulteriormente fino a 20,3°C a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con valori attorno al 21%. Anche la velocità del vento rimarrà contenuta, con brezza leggera proveniente da sud-sud ovest.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un proseguimento di condizioni favorevoli, con temperature che si manterranno attorno ai 19°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità potrebbe aumentare leggermente, ma non supererà il 74%.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, ma le temperature non scenderanno drasticamente, mantenendosi intorno ai 13°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino all’87%. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1019 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Isernia nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni climatiche, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Domenica e Lunedì si prevede un ulteriore aumento delle temperature, con cieli sereni e poche nuvole. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, poiché la situazione meteorologica può variare rapidamente.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Isernia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +12.1° perc. +11.7° Assenti 4.1 N max 4.7 Tramontana 89 % 1017 hPa 4 cielo coperto +11.9° perc. +11.4° Assenti 5.5 NNE max 5.7 Grecale 89 % 1017 hPa 7 cielo sereno +15.4° perc. +15° Assenti 5 ENE max 5.4 Grecale 79 % 1018 hPa 10 poche nuvole +19.3° perc. +18.9° Assenti 6.5 SSO max 6.2 Libeccio 61 % 1018 hPa 13 poche nuvole +20.2° perc. +19.8° Assenti 8.7 SO max 6.7 Libeccio 56 % 1017 hPa 16 poche nuvole +16.7° perc. +16.4° Assenti 5.6 SSO max 5.6 Libeccio 74 % 1017 hPa 19 nubi sparse +13.5° perc. +13.2° Assenti 3 SO max 3.5 Libeccio 89 % 1019 hPa 22 cielo coperto +13.1° perc. +12.8° Assenti 2.9 O max 3.6 Ponente 90 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 18:22

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.