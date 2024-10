Previsioni Meteo Isernia: tutti i dettagli per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Domenica 13 Ottobre a Isernia si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la giornata, si registreranno fluttuazioni termiche che porteranno a un massimo di circa 20,3°C nel primo pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà significativa, con percentuali che raggiungeranno il 99% nel pomeriggio, mentre le precipitazioni resteranno assenti. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da sud-ovest, con velocità che varieranno tra 2,1 km/h e 9,1 km/h.

Nel corso della notte, le temperature si attesteranno intorno ai 12,3°C, con un cielo che passerà da nubi sparse a completamente coperto. L’umidità si manterrà alta, attorno al 78%, e la pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1020 hPa. I venti si presenteranno deboli, con una direzione prevalentemente occidentale.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 20°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa sarà ancora significativa, con valori che toccheranno il 96%. L’umidità inizierà a scendere, mentre i venti continueranno a soffiare leggeri da sud-ovest.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con un picco di 99% alle 14:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19,7°C, mentre l’umidità si manterrà intorno al 52%. Non si prevedono precipitazioni, e i venti continueranno a essere leggeri, contribuendo a una sensazione di freschezza.

La sera porterà un abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 12,8°C entro le 23:00. Il cielo rimarrà coperto, con umidità che si attesterà attorno al 78%. I venti si presenteranno ancora leggeri, mantenendo una direzione prevalentemente settentrionale.

In conclusione, le previsioni meteo per Isernia indicano una giornata di Domenica 13 Ottobre caratterizzata da un clima fresco e nuvoloso, senza precipitazioni. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare leggermente, ma senza significativi cambiamenti. Gli amanti del clima fresco troveranno in questo fine settimana un’ottima occasione per godere delle bellezze autunnali della città.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Isernia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +12.3° perc. +11.6° Assenti 3.7 O max 4.1 Ponente 78 % 1020 hPa 3 nubi sparse +12.1° perc. +11.3° Assenti 2 ONO max 3.3 Maestrale 74 % 1019 hPa 6 cielo coperto +12.9° perc. +12.2° Assenti 3.3 OSO max 4.1 Libeccio 74 % 1019 hPa 9 nubi sparse +18.3° perc. +17.6° Assenti 8.4 SO max 8 Libeccio 56 % 1020 hPa 12 nubi sparse +20.3° perc. +19.6° Assenti 8.2 SSO max 7.8 Libeccio 49 % 1018 hPa 15 cielo coperto +18.9° perc. +18.3° Assenti 6.8 SSO max 7.9 Libeccio 56 % 1018 hPa 18 cielo coperto +14.2° perc. +13.6° Assenti 3.7 SO max 4.1 Libeccio 74 % 1020 hPa 21 cielo coperto +13.3° perc. +12.7° Assenti 4.2 NE max 4.4 Grecale 77 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:20

