Previsioni Meteo Isola di Capo Rizzuto: il bollettino per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Isola di Capo Rizzuto per Domenica 20 Ottobre si presenteranno caratterizzate da una persistente instabilità atmosferica. Durante la notte, si registreranno forti piogge che continueranno a manifestarsi anche nelle prime ore del giorno. Le temperature si manterranno attorno ai 19-20°C, con un’umidità elevata e venti sostenuti provenienti da sud. Con il passare delle ore, le previsioni del tempo indicano un graduale miglioramento, ma le piogge moderate continueranno a interessare il territorio fino al pomeriggio.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Isola di Capo Rizzuto subirà un’intensa attività precipitativa, con forti piogge che porteranno a accumuli significativi. La temperatura si attesterà intorno ai 19,3°C, mentre la velocità del vento raggiungerà i 34,9 km/h. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che toccherà il 91%.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni non miglioreranno immediatamente. Le piogge moderate continueranno a cadere, con temperature che varieranno tra i 19,6°C e i 21,2°C. Il vento si manterrà fresco, con raffiche che potranno raggiungere i 47,2 km/h. Le precipitazioni, sebbene più leggere rispetto alla notte, continueranno a manifestarsi, con accumuli che si attesteranno attorno ai 2-3 mm.

Nel pomeriggio, si prevede una leggera attenuazione delle piogge, che diventeranno più sporadiche. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21°C, con un’umidità che si manterrà alta. I venti, pur rimanendo sostenuti, inizieranno a diminuire di intensità, con velocità che scenderanno a circa 17-19 km/h. Tuttavia, non si escludono brevi rovesci, specialmente nelle ore centrali della giornata.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con le piogge che si trasformeranno in pioviggini leggere. Le temperature si manterranno intorno ai 20°C, mentre l’umidità rimarrà elevata. I venti continueranno a soffiare da sud, ma con intensità ridotta.

In conclusione, le previsioni meteo per Isola di Capo Rizzuto nei prossimi giorni indicano un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche. Lunedì e martedì si prevede un netto abbassamento delle precipitazioni, con un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, poiché l’instabilità potrebbe persistere in alcune aree.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Isola di Capo Rizzuto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 forte pioggia +19.3° perc. +19.6° 13.57 mm 34.9 S max 45 Ostro 91 % 1016 hPa 3 pioggia moderata +19.7° perc. +20° 1.9 mm 34 SSE max 42.7 Scirocco 87 % 1016 hPa 6 pioggia moderata +20.3° perc. +20.5° 2 mm 41.2 SSE max 47.2 Scirocco 82 % 1017 hPa 9 pioggia moderata +20.6° perc. +20.8° 1.17 mm 34.1 SE max 39.1 Scirocco 79 % 1020 hPa 12 pioggia moderata +21.2° perc. +21.4° 1.92 mm 19 SE max 23.8 Scirocco 79 % 1019 hPa 15 pioggia moderata +21° perc. +21.2° 1.26 mm 18.5 SSE max 22.6 Scirocco 82 % 1020 hPa 18 pioggia leggera +20.6° perc. +20.8° 0.99 mm 14.4 SSE max 20.6 Scirocco 82 % 1022 hPa 21 pioggia moderata +20.3° perc. +20.6° 1.41 mm 18.1 S max 24.8 Ostro 85 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 18:02

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.