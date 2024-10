Previsioni Meteo Isola di Capo Rizzuto: il bollettino per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Lunedì 28 Ottobre a Isola di Capo Rizzuto si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da un cielo prevalentemente coperto, che si manterrà tale per gran parte della mattina. Le temperature si attesteranno intorno ai 20°C, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà significativa, raggiungendo il 100% durante le ore centrali della giornata. Tuttavia, nel corso della sera, si assisterà a un miglioramento, con il ritorno di ampie schiarite e cieli sereni.

Nella notte, le temperature si manterranno stabili intorno ai 18°C, con un cielo sereno e una leggera brezza proveniente da sud-ovest. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 7%. La mattina inizierà con un cielo coperto, con temperature che saliranno fino a 20°C. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con velocità del vento che varieranno tra i 5 e i 10 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteo rimarrà invariata, con un cielo ancora coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19°C. L’umidità si manterrà su valori elevati, intorno al 70%, mentre la pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1023 hPa.

Con l’arrivo della sera, ci sarà un netto miglioramento delle condizioni meteo. Il cielo si schiarirà, portando a un clima più gradevole, con temperature che scenderanno a 17°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera piacevole per una passeggiata serale.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Isola di Capo Rizzuto indicano un miglioramento generale. Martedì e Mercoledì si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, con cieli sereni e condizioni favorevoli per attività all’aperto. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste giornate più miti e soleggiate, mentre le temperature notturne rimarranno fresche, richiedendo un abbigliamento adeguato.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Isola di Capo Rizzuto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.5° perc. +18.4° Assenti 9 OSO max 11.1 Libeccio 74 % 1024 hPa 4 nubi sparse +17.6° perc. +17.4° Assenti 6 O max 6.7 Ponente 75 % 1024 hPa 7 cielo coperto +18.2° perc. +17.8° Assenti 5.8 NO max 5.8 Maestrale 68 % 1025 hPa 10 cielo coperto +19.9° perc. +19.5° Assenti 5.1 NE max 5.6 Grecale 61 % 1025 hPa 13 cielo coperto +20.2° perc. +20° Assenti 5.2 E max 6 Levante 64 % 1023 hPa 16 cielo coperto +18.9° perc. +18.8° Assenti 1.1 ENE max 6.5 Grecale 73 % 1023 hPa 19 cielo sereno +18.2° perc. +18° Assenti 5.9 ONO max 6.2 Maestrale 74 % 1023 hPa 22 cielo sereno +17.6° perc. +17.3° Assenti 7.7 NNO max 8.4 Maestrale 71 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:18 e tramonta alle ore 16:52

