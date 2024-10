Previsioni Meteo Isola di Capo Rizzuto: il bollettino per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Isola di Capo Rizzuto di Mercoledì 16 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 22°C, mentre la temperatura reale varierà tra i 20°C e i 23°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 11 km/h, provenienti principalmente da sud-ovest. L’umidità si manterrà su livelli elevati, oscillando tra il 63% e il 77%.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con poche nuvole e una temperatura di circa 20°C. Con l’avanzare delle ore, il cielo diventerà sempre più coperto, raggiungendo una copertura nuvolosa del 91% entro le prime ore del mattino. La temperatura percepita rimarrà stabile attorno ai 20°C, mentre la velocità del vento si manterrà intorno ai 5 km/h.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno fino a 23°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 99%, e l’umidità si attesterà attorno al 60%. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti provenienti da sud-est.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto e la temperatura si stabilizzerà intorno ai 22°C. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 70%, mentre la velocità del vento potrà arrivare fino a 9 km/h. Non si prevedono precipitazioni.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature che scenderanno leggermente, attestandosi sui 21°C. L’umidità continuerà a rimanere elevata, intorno al 76%, e la brezza leggera accompagnerà la chiusura della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Isola di Capo Rizzuto nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti significativi. Si prevede che il cielo rimanga prevalentemente nuvoloso, con temperature miti e umidità elevata. È consigliabile prepararsi a condizioni simili anche per i giorni successivi, con una possibile persistenza di nuvole e temperature gradevoli.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +20.1° perc. +19.9° Assenti 3.5 NO max 3.2 Maestrale 66 % 1020 hPa 3 cielo coperto +19.7° perc. +19.5° Assenti 4.2 NNO max 3.9 Maestrale 67 % 1019 hPa 6 cielo coperto +20.2° perc. +20° Assenti 6.1 N max 5.9 Tramontana 66 % 1020 hPa 9 cielo coperto +22.6° perc. +22.5° Assenti 4.9 ENE max 4.9 Grecale 59 % 1021 hPa 12 cielo coperto +22.8° perc. +22.7° Assenti 8.6 SE max 6.9 Scirocco 62 % 1020 hPa 15 cielo coperto +22.2° perc. +22.2° Assenti 9 S max 8.7 Ostro 65 % 1019 hPa 18 cielo coperto +21° perc. +21.1° Assenti 8.4 SSO max 10.4 Libeccio 74 % 1020 hPa 21 cielo coperto +20.9° perc. +21.1° Assenti 8.8 SO max 11.5 Libeccio 77 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:07

